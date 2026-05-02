El Tottenham podría descender DOS VECES y acabar en la League One para 2028

La pesadilla del Tottenham podría empeorar: Sherwood advierte que sus deficiencias institucionales podrían enviarlo a la League One. A dos puntos de la salvación y con un calendario complicado, la Championship parece cada vez más cercana y muchos temen que sea solo el inicio de un colapso mayor.

Al hablar de la crisis, Sherwood declaró a Boyle Sports: «Es preocupante, depende de quién esté a cargo del fichaje y la gestión del club. Para dar una respuesta fundamentada sobre si volverán a subir, para las personas que dirigen el club en este momento, no hay garantías».