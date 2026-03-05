El Real Madrid, el «único» destino para Jurgen Klopp, ya que el exentrenador del Liverpool está «interesado» en dar el salto sensacional a los gigantes de La Liga

Las especulaciones sobre el próximo paso de Jurgen Klopp se han intensificado tras los informes de que el exentrenador del Liverpool considera al Real Madrid como su único destino preferido, según TEAMtalk. Aunque actualmente ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull, al técnico de 58 años le resulta menos satisfactoria la vida en la sala de juntas que la adrenalina del área técnica. Su aparente deseo de volver a los banquillos llega en un momento de importante transición tanto para su antiguo club como para el 15 veces campeón de Europa.

El informe sugiere que la posibilidad de un regreso a Merseyside ha quedado descartada, a pesar del creciente escrutinio al que se enfrenta Arne Slot. Tras la decepcionante derrota por 2-1 ante el Wolverhampton, que dejó a los aficionados frustrados, la jerarquía del Liverpool y el propio Klopp parecen contentarse con dar por cerrado ese capítulo. En cambio, el atractivo de dirigir el club más laureado del mundo en la capital española se ha convertido, según se informa, en el principal catalizador del posible regreso de Klopp a los banquillos, y podría producirse ya este verano.