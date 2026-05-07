El miércoles en el Allianz Arena no hubo tantos goles como en la ida (5-4 para el PSG), pero el partido fue muy interesante tácticamente. El PSG marcó en el minuto 3 y amplió su ventaja global a dos goles, luego aguantó con solidez.

¿Cómo contrarrestó Luis Enrique el poderío ofensivo del Bayern y qué ajustes hizo respecto a la semana pasada? Según el análisis de Voetbalzone, el técnico español aplicó tres ajustes clave: presión individual para cortar la construcción del juego del Bayern, un rol más defensivo para Ousmane Dembélé y la movilidad de Khvicha Kvaratskhelia como amenaza en la transición ofensiva.