El Barcelona toma la decisión definitiva sobre el traspaso definitivo de Marcus Rashford
El Barça estudia detenidamente el fichaje de Rashford.
No fue una decisión precipitada por parte del Barcelona. La secretaría técnica, dirigida por el director deportivo Deco, ha pasado meses sopesando meticulosamente las mejores opciones para reforzar las bandas. Aunque el club inicialmente cortejó a jugadores como Nico Williams y Luis Díaz, finalmente se decantó por la alternativa de bajo coste pero gran pedigrí de Rashford. Fue una decisión respaldada plenamente por Hansi Flick, que veía al inglés como la pieza perfecta para la rotación de alto nivel que respaldara a los intocables Lamine Yamal y Raphinha.
Deco celebra una reunión clave con el agente de Rashford
Deco celebró una importante reunión en Barcelona con Arturo Canales, representante principal de Rashford, para planificar la transición de una cesión a un traspaso definitivo, según informa Sport. Los directivos están encantados con su impacto inmediato, especialmente después de que se incorporara al once inicial tras la lesión de Raphinha. Su adaptación ha sido perfecta, lo que demuestra que sus difíciles últimos meses en Manchester fueron un bache pasajero y no un declive permanente.
Rashford ya ha acumulado la impresionante cifra de 10 goles y 13 asistencias, recuperando la forma que muchos temían que hubiera perdido en Old Trafford. Deco y su equipo se mostraron inicialmente reticentes a comprometerse con la cláusula de rescisión de 30 millones de euros, prefiriendo ver cómo el jugador de 28 años manejaba la presión del Camp Nou. Sin embargo, dado su positivo comienzo en Cataluña, el club está ahora dispuesto a seguir adelante con la operación.
La postura firme de United
A pesar del consenso deportivo, el United no se lo está poniendo fácil al gigante catalán. Según el informe, al Barça le gustaría negociar a la baja la cifra de 30 millones de euros, pero el equipo de la Premier League se mantiene firme. Sostienen que el precio se acordó durante las negociaciones iniciales del préstamo y que no hay margen para seguir negociando. La postura del United sigue siendo inflexible. El Barça debe pagar la cantidad estipulada o el jugador volverá a Inglaterra, aunque el United es muy consciente del firme deseo de Rashford de permanecer en España.
En declaraciones recientes sobre el impacto del delantero y su compromiso con la causa blaugrana, Deco elogió al internacional inglés. «Estamos muy contentos con él. Además, creo que no es fácil venir aquí. Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una enorme exigencia en un club como el Manchester United. Después, estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, se lo habría quedado; lo sé porque he hablado con gente de allí. Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Hemos podido conseguir una cesión. El hecho de venir aquí rebajando su salario para poder hacerlo es una clara demostración de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho», dijo el director deportivo.
La oposición presidencial y el enfoque de La Masía
La medida no está exenta de detractores, ahora que el Barça se acerca a las elecciones presidenciales del 15 de marzo. El candidato Xavier Vilajoana ha puesto públicamente en duda el futuro de Rashford en el club, sugiriendo que el equipo debería mirar hacia dentro en lugar de gastar importantes sumas en talentos externos.
Vilajoana declaró recientemente aESPN: «Soy de los que creen que siempre hay que mirar primero dentro, como siempre he dicho, y luego mirar fuera en función de las características de los jugadores que tienes. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Jan Virgili, que actualmente juega en el Mallorca. Es un gran extremo. Quizás consideraría [ejercer la cláusula para volver a ficharlo] como una opción, por ejemplo, en lugar de pagar la cláusula de Rashford. Dicho esto, no es solo el presidente quien llega y toma la decisión. El presidente llega, pone las cosas sobre la mesa, se barajan alternativas, se debate y se toma una decisión. Lo que tengo claro es que si [fichar a Rashford] se considera la mejor decisión desde el punto de vista deportivo, habrá dinero para hacerlo realidad».
