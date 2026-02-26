Getty
El Arsenal, el Manchester City y el Liverpool advierten que el Manchester United, en plena forma, no está «a millones de kilómetros» de ser uno de los aspirantes al título de la Premier League la próxima temporada
El Manchester United ganó 13 títulos de la Premier League con Ferguson.
El United dominó el panorama futbolístico bajo la batuta del legendario entrenador Ferguson, quien lo llevó a conquistar 13 títulos y dos Champions League, incluyendo un histórico triplete en 1999. Mantener un nivel tan alto siempre iba a ser difícil.
Sin embargo, los Red Devils han sufrido una humillante caída en desgracia. Grandes nombres como Louis van Gaal y José Mourinho no han conseguido devolver a los Red Devils a lo más alto, mientras que Ole Gunnar Solskjaer no ha podido replicar el éxito de su etapa como jugador. Michael Carrick es ahora el encargado de tomar las decisiones de forma provisional.
Ha logrado una racha de seis partidos sin perder, con cinco victorias, y vuelve a crecer el optimismo en cuanto a un futuro más brillante. Se han fijado objetivos ambiciosos para recuperar el título de la Premier League en 2028.
¿Es el Manchester United capaz de volver a luchar por el título?
Cuando se le preguntó si eso podía considerarse realista y cuánto le faltaba al United para completar su transformación de aspirante a contendiente, la ex estrella de los Red Devils Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «No creo que estén tan lejos. Lo han demostrado desde la llegada de Michael Carrick. Han vencido a un par de equipos de primera línea. Contra el Everton hicieron un partido muy sólido, aunque no fue una gran actuación en ataque y en cuanto a pases, no parecían demasiado hábiles, pero demostraron un espíritu de equipo y una garra que probablemente se habría doblegado hace un par de meses. Consiguieron un resultado muy difícil.
«Están haciendo un buen trabajo. Solo están a un par de puntos del tercer puesto y no muy lejos de los dos primeros. Si echamos la vista atrás a la temporada y vemos los puntos que han perdido, podrían estar mucho más cerca. Creo que con tres o cuatro fichajes de calidad en verano, y siempre que haya consistencia y trabajo duro, no creo que estén tan lejos».
¿Podría el Manchester United luchar por el título de la Premier League la próxima temporada?
Esa es una opinión compartida por otra antigua estrella del United que ganó la Premier League, Michael Owen. Cuando se le planteó una pregunta similar, respondió a GOAL: «Probablemente aún necesiten uno o dos jugadores. Y si pierden a Casemiro y tal vez incluso a Fernandes, son dos jugadores realmente importantes. Está todo el equilibrio de reducir la edad, etc. Es increíble.
Se lo he dicho a mucha gente, el Manchester United, incluso cuando estaba en horas bajas, dará un giro y, una vez que lo haga, puede que tarde otro año, puede que tarde dos meses, pero alguien lo conseguirá. Es un equipo demasiado poderoso como para seguir rindiendo por debajo de lo esperado y, cuando dé el giro, cobrará un impulso sin precedentes. Eso podría suceder.
La gente cree que están muy lejos, pero si siguen haciendo lo que están haciendo y tienen un buen verano, puede que no estén tan lejos y que solo les lleve uno o dos años ganar la liga, en lugar de cinco, seis o siete, como predicen algunos.
«En este momento es fascinante. Mientras tengan el impulso, yo les aconsejaría que siguieran adelante. ¿Quieren cambiar de entrenador y cosas así ahora? Vaya, están buscando problemas después de todos estos años».
¿Cuántos jugadores necesita el Manchester United en el mercado de fichajes de verano?
Se espera que el United vuelva a invertir en el mercado de fichajes de verano, ya que Casemiro necesitará ser sustituido, ya que se prepara para marcharse como agente libre. En 2025 se invirtió mucho dinero en talento ofensivo, con los fichajes de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, lo que significa que ahora la atención podría centrarse en el centro del campo y la defensa.
La clasificación para la Liga de Campeones facilitaría atraer a los mejores talentos al Old Trafford, ya que los Red Devils ocupan actualmente el cuarto puesto de la tabla, mientras que debería ser fácil vender futuros retos por el título a aquellos que estén considerando fichar por un gigante dormido que está despertando lentamente de su letargo.
