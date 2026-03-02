Getty Images Sport
Traducido por
Diogo Dalot advierte a sus compañeros del Manchester United que no deben dar por sentada la Champions League después de jugar «ni de lejos» suficientes partidos en 2025-26
El resurgimiento del United bajo la dirección de Carrick
La temporada 2025-26 ha sido una experiencia aleccionadora para la mitad roja de Manchester. Con sus tempranas eliminaciones de las copas nacionales y su ausencia total de las competiciones europeas, el club está en camino de disputar su menor número de partidos desde la temporada 1914-15. Para un club de la talla del United, la falta de acción entre semana es un vacío evidente.
A pesar de la ausencia de noches europeas esta temporada, hay una sensación de optimismo creciente en el Teatro de los Sueños. Bajo la dirección temporal de Michael Carrick, el United ha experimentado una drástica transformación en su forma. La victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace el domingo lo aupó al tercer puesto, su mejor clasificación en la liga desde 2023. Este resurgimiento lo ha colocado en una posición privilegiada para asegurar un puesto entre los cuatro primeros, lo que Dalot insiste en que debe considerarse como el mínimo imprescindible de cara al futuro.
- Getty Images
El fútbol de la Liga de Campeones no se puede «dar por sentado».
Dalot fue franco sobre la situación actual y afirmó: «Creo que temporadas como esta son buenas para que te des cuenta de que cuando juegas la Europa League y, sobre todo, la Champions League, esos son los mejores años, esas son las mejores temporadas. Este año jugamos, no sé, como máximo 40 partidos, porque quedamos eliminados de las copas incluso en las primeras fases, así que esto no se acerca en absoluto a lo que debería ser el club y a las competiciones en las que deberíamos participar».
Añadió: «Así que cuando estemos ahí, cuando consigamos el objetivo principal que realmente creo que vamos a lograr la próxima temporada, si jugamos la Champions League, no podemos darlo por sentado. Tenemos que volver a poner al club ahí».
La victoria sobre el Palace fue otro ejemplo de la garra que Carrick ha inculcado al equipo. Tras ir perdiendo pronto por un cabezazo de Maxence Lacroix, el United remontó con goles de Bruno Fernandes y el imparable Benjamin Sesko. Dalot cree que estas victorias feas son el sello distintivo de un equipo destinado a lo más alto. «Somos muy conscientes de que, para poder hacerlo, tenemos que jugar partidos como el de hoy, en los que no controlas los 90 minutos, en los que a veces no juegas como deberías, pero encuentras la manera de ganar. Y creo que eso es lo que a veces define a los que se mantienen en lo alto de la tabla y a los que empiezan a perder puntos y puestos. Hemos estado ahí, así que creo que esta temporada, si queremos llegar al final de la temporada y conseguir el objetivo que nos hemos marcado, necesitamos partidos como este».
El factor Bruno Fernandes
Una figura central en este renacimiento sigue siendo el capitán del club, Bruno Fernandes. A pesar de haber alcanzado el increíble hito de 200 goles con el club, superando a jugadores de la talla de David Beckham y Ryan Giggs, Dalot cree que su compatriota sigue estando infravalorado por algunos sectores del mundo del fútbol, y su futuro sigue siendo objeto de debate, incluso aunque siga llevando el peso ofensivo del equipo de Carrick.
Dalot no dudó en salir en defensa de su capitán cuando se le preguntó si el creador de juego también se da por sentado: «Un poco, creo. Cuando eres tan constante, cuando juegas durante muchos años a un nivel muy alto, a veces, cuando no estás en un partido, la gente empieza a dudar y a pensar que deberías hacerlo siempre. Pero eso es lo más difícil en el fútbol, ser constante durante toda la temporada, independientemente de los altibajos que puedas tener, pero él siempre es un jugador y una persona que está ahí, que nunca se esconde, y creo que eso es lo que necesita este club».
- Getty Images Sport
La influencia de Carrick en Old Trafford
El ambiente en Old Trafford ha cambiado significativamente durante esta racha invicta. Carrick ha logrado restablecer con éxito la conexión entre el banquillo y las gradas que muchos aficionados echaban en falta desde hacía años. El entrenador interino ha demostrado que sabe manejar los momentos adversos, como los varios «ajustes» tácticos que realizó en el descanso y que inspiraron la reciente remontada. Dalot atribuyó el liderazgo de Fernandes en el campo como una extensión clave de la visión de Carrick, y destacó cómo el capitán guía a sus compañeros de equipo en los momentos difíciles.
«Es importante porque te mantiene vivo durante el partido en todo momento», dijo Dalot sobre la comunicación entre las estrellas experimentadas. «Es un jugador que lee muy bien el juego y puede leer prácticamente todas las posiciones en el campo. Por eso siempre le gusta guiarte en eso. Si cree que puede ayudarte en algo, no tiene ningún problema en decirlo». Con la lucha por los cinco primeros puestos cada vez más reñida, los veteranos del United parecen más decididos que nunca a garantizar que una temporada sin fútbol europeo siga siendo una anomalía y no la nueva norma.
Anuncios