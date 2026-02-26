Getty
Cristiano Ronaldo compra acciones del club español Almería mientras CR7 persigue su ambición de convertirse en propietario de un club
El icono del Real Madrid Ronaldo vuelve al fútbol español
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, se enfrentó una vez al Almería durante una etapa emblemática en el Santiago Bernabéu, en la que marcó 450 goles en 438 partidos. Los términos financieros de su última transacción no se han revelado, pero se dice que ha realizado una «inversión estratégica a largo plazo».
En la página web oficial del Almería se puede leer lo siguiente: «Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 SA, lo que supone un paso importante en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués.
Este acuerdo forma parte de la expansión internacional de la entidad que está llevando a cabo el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group».
La propiedad ha formado parte durante mucho tiempo del gran plan de Ronaldo.
El Almería fue objeto de una adquisición por parte de un grupo inversor saudí en mayo de 2025. El gran Ronaldo está jugando actualmente en Oriente Medio con el Al-Nassr, donde tiene el contrato más lucrativo del fútbol mundial.
El eterno jugador de 41 años ha manifestado anteriormente su deseo de convertirse en propietario una vez que termine su carrera, en la que ha batido todos los récords. Sobre la compra de un club que se fundó en 1989, ha declarado: «Desde hace tiempo tengo la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que dirige el club para apoyarlo en su nueva fase de crecimiento».
El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, está encantado de contar con Ronaldo y ha declarado: «Se le considera el mejor sobre el terreno de juego. Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que se refiere al equipo como a la cantera».
El Almería descendió de La Liga en 2024. Sin embargo, actualmente ocupa el tercer puesto de la Segunda División, a dos puntos del líder, el Racing de Santander, y sigue muy vivo en la lucha por el ascenso.
La presencia de Ronaldo, junto con sus contactos y su capacidad para generar ingresos, será muy bienvenida en el Power Horse Stadium. Sigue existiendo la posibilidad de que CR7 invierta en otros clubes antes de colgar definitivamente sus históricas botas de goleador.
Ronaldo, respaldado para emular a Reynolds y Mac en el Wrexham
El excompañero del Manchester United Louis Saha ha dicho anteriormente sobre el icono portugués, que está siguiendo un camino similar al de las superestrellas de Hollywood en el norte de Gales: «Cristiano Ronaldo puede seguir los pasos de Ryan Reynolds en el Wrexham y tendría un gran éxito. No hay mejor promotor en el mundo que Cristiano y eso funcionaría de maravilla en un club de fútbol, sin importar el nivel.
Las redes sociales son una máquina enorme y nadie puede competir con Cristiano, es la estrella más grande del mundo y, haga lo que haga tras su retirada, la gente le seguirá. Aportó 20 millones de seguidores más al Al-Nassr en un año y, si decidiera comprar un club, podría ser aún mayor.
Ryan Reynolds y Rob McElhenney causaron un gran impacto en el Wrexham desde el primer momento y pudieron gastar mucho dinero en jugadores, y hemos visto el éxito que han tenido desde entonces. ¡Estaría muy feliz de ser director deportivo si Cristiano Ronaldo decidiera comprar un club!».
Ronaldo se une a Mbappé y Modric en el club de los accionistas
Ronaldo se une a jugadores como Kylian Mbappé, Luka Modric, Vinicius Junior y Juan Mata como propietarios de participaciones en un club. Esa lista podría ampliarse en un futuro no muy lejano, ya que otra leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos, está intentando negociar la adquisición del Sevilla, el equipo de su infancia.
