¡Bruno Fernandes NO es una leyenda del Manchester United! El «increíble» capitán de los Red Devils reveló lo único que le falta para sellar su legado en Old Trafford

Se ha preguntado con frecuencia dónde estaría el United sin Fernandes, dada su importancia para la causa colectiva durante seis años, pero solo les ha ayudado a conseguir dos trofeos importantes: la Copa de la Liga en 2023 y la Copa de Inglaterra en 2024.

Los mejores que han pasado por el llamado «Teatro de los Sueños» cuentan con currículos considerablemente más brillantes que ese, lo que en última instancia puede jugar en contra de Fernandes a la hora de ganarse un lugar entre los inmortales.

Cuando se le preguntó si Fernandes será recordado como una leyenda del United, el exjugador de los Red Devils Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «Creo que siempre será recordado como un gran jugador del United. Lo que le ha faltado son los trofeos ganados.

Si empezaras a elegir el once ideal de todos los tiempos del Manchester United, ¿entraría él en él por no haber ganado mucho? Pero los goles que ha creado, los goles que ha marcado y los partidos que ha ganado por sí solo han sido incalculables. Un jugador increíble para el club, pero al que le faltan trofeos».