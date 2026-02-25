Getty
Traducido por
Andre Onana está decidido a recuperar el puesto de portero titular del Manchester United a Senne Lammens cuando finalice su cesión al Trabzonspor
Onana en Turquía con el Trabzonspor
Onana pasó dos años en el Manchester United, pero su etapa en el club estuvo plagada de errores muy sonados que le valieron numerosas críticas al portero. Consiguió una cesión al Trabzonspor después de que el United decidiera fichar a Lammens en verano procedente del Royal Antwerp. La cesión de Onana no incluye opción de compra, lo que significa que deberá regresar a Manchester al final de la temporada. Mientras tanto, Lammens se ha abierto paso en el primer equipo del Manchester United y se ha consolidado como el número uno del equipo con una serie de impresionantes actuaciones con los Red Devils.
- Getty/GOAL
Onana quiere una segunda oportunidad en el Manchester United.
Onana puede estar lejos del Manchester United esta temporada, pero no ha perdido la esperanza de reactivar su carrera con los Red Devils. Según The Guardian, el portero quiere luchar por el puesto de titular cuando regrese y cree que se le dará la oportunidad de hacerlo.
Sin embargo, se enfrenta a un duro reto para desbancar a Lammens como primera opción. El belga fue elegido mejor jugador del partido la última vez que el United venció al Everton por 1-0 y recibió los elogios del entrenador Michael Carrick tras el partido.
Carrick declaró a los periodistas: «Para mí, un portero tiene que ser fiable, digno de confianza. En lugar de crear caos, quieres que elimine el caos y calme las cosas. Creo que Senne lo hace».
El entrenador del Everton, David Moyes, también quedó impresionado con la actuación del portero y añadió: «El portero estuvo brillante. La parada que le hizo a Michael Keane, la forma en que atajó los córners. Esperábamos que en algún momento pudiéramos... marcar uno de ellos con la presión que teníamos en esas situaciones. Pensé que marcaríamos uno, pero no fue así. Para mí, fue el mejor jugador sobre el terreno de juego».
¿Dónde se torció todo para Onana?
El ex portero del Manchester United Edwin van der Sar ha intentado explicar por qué Onana fracasó en el club. En declaraciones a The Overlap, presentado por Sky Bet, afirmó: «Trabajé con Andre Onana durante tres o cuatro años en el Ajax. Llegó como tercer portero y estaba muy ansioso por dar un paso adelante y convertirse en el titular. Pensaba, y sigo pensando, que tiene unas cualidades extraordinarias, como su reflejos y su juego de pies, pero, de alguna manera, comete errores extraños que te hacen pensar: "Es una locura, ¿cómo puede hacer eso?".
Un equipo quiere estabilidad, saber lo que hace su portero para que los cuatro defensas puedan relacionarse con él, y creo que eso es lo que pasó [el problema] con André. El Manchester United no ha tenido estabilidad en los últimos seis o siete años: la defensa ha cambiado, los centrales y los centrocampistas han cambiado, los entrenadores han cambiado... Por eso, es difícil para los nuevos jugadores entrar en un entorno en el que las expectativas son altas, no solo para los porteros, sino también para los extremos o los centrocampistas. Muchos de los jugadores que han llegado aquí en los últimos ocho o nueve años no han alcanzado el nivel que la gente esperaba de ellos.
«Estaba convencido de que él [André] tendría éxito cuando llegó aquí. Como he dicho, trabajé con él y lo vi en el Ajax, lo hizo bien en Italia y jugó una final de la Liga de Campeones, así que pensé que era una combinación perfecta».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
Onana ha sido un fijo en el Trabzonspor, que ocupa el tercer puesto de la tabla en Turquía. Ha cuajado buenas actuaciones a lo largo de la temporada, ganándose el apodo de «El Muro» por su impresionante actuación contra el Eyupsor. Por su parte, el exguardameta del Royal Antwerp Lammens intentará seguir creciendo en el United.
Ya parece un fichaje acertado por parte del Manchester United y ha admitido que le emociona que los aficionados lo comparen con la leyenda del club Peter Schmeichel. En declaraciones a BBC Sport, afirmó: «No soy Schmeichel disfrazado. Solo soy Senne Lammens intentando ayudar al equipo. Es un cumplido increíble, pero hay que ser realista. Él es uno de los mejores porteros de la historia. Tengo que demostrar mucho más para estar a su altura».
Anuncios