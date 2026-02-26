Getty
Álvaro Arbeloa da una preocupante noticia sobre la lesión de Kylian Mbappé después de que la estrella del Real Madrid se perdiera la victoria contra el Benfica
Últimas noticias sobre la lesión de Mbappé: la superestrella francesa sufre un problema en la rodilla.
El Real Madrid espera que la lesión no sea demasiado grave, y ha decidido no correr ningún riesgo con uno de sus jugadores más emblemáticos. La ausencia de Mbappé no se notó, ya que la victoria por 2-1 sobre el Benfica en el Santiago Bernabéu aseguró el pase a los octavos de final de la máxima competición europea.
Arbeloa explicó a los periodistas porqué el delantero de 27 años quedó fuera de sus planes: «Ayer tuvo que abandonar el entrenamiento y otros días ha sentido molestias. Después del entrenamiento de ayer, hablé con él y consultamos con el equipo médico. Creímos que lo mejor para él era parar y recuperarse al 100 %, para que pueda volver en plena forma y con confianza, sin molestias, para lo que está por venir.
«Es muy importante y, a partir de ahora, esperaremos. Veremos si es cuestión de días y, con suerte, no tardará mucho, pero nos tomaremos el tiempo necesario para que Mbappé recupere la confianza y desaparezcan las molestias».
Arbeloa no sabe cuándo volverá Mbappé a la acción.
Cuando se le preguntó si Mbappé solo estaba sintiendo molestias o si tenía una lesión que podría ser un problema, Arbeloa dijo: «No podría decirte la diferencia entre molestias y una lesión. Cuando se detiene, es porque creemos que es necesario, ya que no se siente cómodo o a gusto. Si no juega, es porque entiendo que está lesionado. Cuando las molestias te impiden jugar, si queremos llamarlo lesión, podemos llamarlo lesión, pero parece que no es, y espero que no lo sea, una lesión grave, sino un problema menor, y que pueda volver en unos días o semanas.
Tenemos un diagnóstico, pero no soy yo quien debe revelar esos datos sobre la salud de los jugadores. Tenemos muy claro lo que estaba pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando ahora. Queremos que se recupere, que esté al 100 %, y por eso hemos decidido que debe parar».
Aunque la forma física de Mbappé sigue siendo motivo de preocupación, Arbeloa ha revelado que Raúl Asencio, que sufrió una fea caída contra el Benfica y abandonó el campo con un collarín, no ha sufrido daños permanentes. Sobre el defensa de 23 años, dijo: «Parece que la lesión de Asencio no es muy grave. Es algo en el cuello».
Lista de lesionados: el Real Madrid sin Mbappé, Bellingham y Rodrygo
El Real Madrid cuenta actualmente con varias bajas importantes, y el entrenador interino Arbeloa ha declarado que tiene que lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga: «Sin Mbappé, sin [Jude] Bellingham, sin [Éder] Militão, sin Rodrygo. Sin todos estos jugadores tan importantes, fundamentales y de gran calidad.
Por eso el partido de hoy es aún más importante, y clasificarnos en esta eliminatoria contra un gran equipo al que hemos conseguido ganar en los dos partidos es aún más significativo. Esto fortalece mucho al grupo, demostrando que, incluso con todas estas ausencias, podemos competir y ganar partidos como el de hoy».
Arbeloa no tuvo contacto con el exentrenador del Real Madrid, Mourinho.
Arbeloa no tuvo contacto directo con su homólogo José Mourinho cuando el Benfica viajó a Madrid, ya que el portugués cumplía una sanción que le impedía estar en la banda, y cuando se le preguntó si había estado en contacto con el exentrenador del Real Madrid tras una dramática eliminatoria continental a doble partido, respondió: «No le he visto ni hablado con él. He estado con el cuerpo técnico del Benfica y le he enviado saludos y recuerdos».
Mourinho, que recibió una tarjeta roja en el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid, que generó muchos titulares, se habría quedado en el autobús oficial de su equipo mientras cumplía la sanción.
Con la clasificación europea asegurada, el Real puede ahora volver a centrar su atención en los asuntos nacionales y en la emocionante lucha por el título de La Liga con su rival en el Clásico, el Barcelona. Los blancos volverán a la acción el lunes, cuando reciban a su rival local, el Getafe.
