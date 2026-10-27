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UD Pinatar

UD Pinatar Descripción general

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October 2026
Copa del Rey
UD Pinatar badge
UD Pinatar
PIN
1
Elche badge
Elche
ELC
3
F
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Posiciones

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى crestالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

En directo
PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
16Deportivo Pereira crestDeportivo Pereira183871626-1017
L
L
W
D
W
17Junior FC crestJunior FC173772327-416
L
D
W
D
D
18Deportivo Pasto crestDeportivo Pasto1743101324-1115
W
L
W
L
L
19CD Jaguares crestCD Jaguares1734101731-1413
L
L
W
L
L
20Fortaleza FC crestFortaleza FC181981728-1112
L
L
L
D
L
Última actualización hace 43 minutos
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