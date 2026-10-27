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UD Pinatar Descripción general
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October 2026
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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|16
|Deportivo Pereira
|18
|3
|8
|7
|16
|26
|-10
|17
|17
|Junior FC
|17
|3
|7
|7
|23
|27
|-4
|16
|18
|Deportivo Pasto
|17
|4
|3
|10
|13
|24
|-11
|15
|19
|CD Jaguares
|17
|3
|4
|10
|17
|31
|-14
|13
|20
|Fortaleza FC
|18
|1
|9
|8
|17
|28
|-11
|12
Última actualización hace 43 minutos