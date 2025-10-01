Daryan Sandoval

Reportera

📝 Biografía

Mi amor por los deportes me ha llevado al mundo del periodismo deportivo.

Desde muy joven, sin comprender del todo el mundo a mi alrededor, descubrí que el fútbol me daba una motivación extra. Crecí jugando en equipos formados solo por niños, la mayoría mayores que yo, hasta que la diferencia de tamaño se volvió más evidente y mi papá optó por cambiarme de deporte. Sin embargo, no quité el dedo del renglón y hoy me dedico al mundo del balompié.

También soy locutora y analista en W Radio y W Deportes, donde comento partidos de diversas ligas del mundo, como la Liga MX, la Liga MX Femenil, la Premier League y LaLiga.

He tenido la oportunidad de entrevistar a un campeón del mundo como Gerard Piqué, y me apasiona ser un puente de comunicación entre los aficionados y los equipos.

⚽️ Mi historia con el fútbol

Crecí con un abuelo y un padre enamorados del fútbol; por eso, desde niña escuché historias como la del primer campeonato de Pumas en 1977, su evolución y su impacto en el balompié mexicano. Mi abuelo incluso compartió clases con César Luis Menotti, Ricardo “La Volpe”, Ricardo “Tuca” Ferretti, entre otros, en un curso impartido por la FIFA en 1992 con Miljan Miljanić. Fue así como crecer en Ciudad Universitaria marcó mi vida y me enamoró de los Pumas de la UNAM.

Gracias a la cercanía de mi familia con figuras importantes del fútbol nacional, desarrollé un gusto especial por analizar el juego más allá del marcador, reflexionando sobre lo que ocurre en el terreno de juego.

Mi primer acercamiento profesional al periodismo deportivo fue cuando me invitaron a un programa de Pumas en la cadena W. Desde ahí, gracias a mis conocimientos, tuve la oportunidad de comentar mi primer partido: la semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil, donde las Tuzas del Pachuca eliminaron a las Rayadas de Monterrey.

🎯 Especialidad en

• Coberturas de partidos de Liga MX.

• Entrevistas y dinámicas con jugadores y aficionados.

• Análisis de partidos.

🧠 Recuerdo futbolístico favorito

Uno de los primeros momentos en que el fútbol me hizo vibrar fue a los seis años, cuando asistí al Estadio Olímpico Universitario a la semifinal de vuelta contra Puebla. Ahí, Darío Verón marcó de cabeza el gol que le dio a Pumas el pase a la gran final, donde terminarían consagrándose campeones tras derrotar a Pachuca.

🤩 Jugador favorito

Hugo Sánchez.