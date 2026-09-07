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Mejores apuestas Fluminense vs Platense

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

El objetivo del Fluminense es disputar un partido sin sobresaltos ante el Platense, a diferencia de las dos series anteriores en la Libertadores, cuando necesitó de los penales para eliminar al Independiente Rivadavia.

Un indicio de esta tranquilidad es la llegada de Marcão al cargo de interino en lugar del destituido Luis Zubeldía. El exjugador del Flu parece haber pacificado el vestuario del Tricolor, que se muestra más confiado. El Fluzão está invicto y con un 73% de rendimiento en estos cinco partidos desde el cambio de entrenador, con el triunfo por 1-0 en el clásico ante el Vasco, por la 26ª fecha del Brasileirão, como el más destacado.

El Platense enfrenta a un rival motivado en su primer partido contra el Fluminense en la historia. Al igual que el Tricolor, los argentinos necesitaron de los penales para eliminar al Coquimbo Unido en los octavos de final de la Libertadores.

Alineaciones probables Fluminense vs Platense

Posible alineación del Fluminense:

Fábio, Guga, Julián Millán, Ignácio, Renê, Nonato, Martinelli, Agustín Canobbio, PH Ganso, Yeferson Soteldo, Hulk

Posible alineación del Platense:

Juan Cozzani, Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva, Martín Barrios, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Franco Zapiola, Gonzalo Lencina

El Fluminense parte como favorito

El Fluminense solo perdió una vez en sus últimos 13 partidos como local. El fin de semana, por ejemplo, el Tricolor recibió al Vasco en el Maracaná y superó a su archirrival por 1-0 en el clásico de la 26ª fecha del Brasileirão.

La mejora de rendimiento desde la llegada de Marcão al cargo de interino se refleja en la racha invicta de cinco partidos del equipo, que se mantuvo en el G4 del Brasileirão, además del crecimiento en el rendimiento de jugadores importantes como Hulk, con 5,43 de expectativa de goles.

Para tener una idea, el Fluminense es el mejor local de la Serie A en este momento. La campaña es de 10 victorias, tres empates y solo una derrota en los 14 partidos disputados en el Maracaná.

Fluminense vs Platense Apuesta 1: 1x2 - Fluminense @ 1.53 en bet365

El Hulk de siempre

Pese a sus 40 años, Hulk demuestra que todavía tiene cuerda para rato. Es cierto que el comienzo tímido con la camiseta del Tricolor generó algunas dudas, pero el 7 dio vuelta la página.

Puede decirse con tranquilidad que Hulk está entre los futbolistas más decisivos del Fluminense en este momento. El delantero marcó dos goles y dio una asistencia en los últimos tres partidos.

Con una condición física privilegiada para romper bloqueos defensivos, Hulk tiene un promedio elevado de casi tres tiros por partido en el Brasileirão.

Fluminense vs Platense Apuesta 2: Hulk más de 2 tiros - Sí @ 2.00 en bet365

Un partido de córners

El Fluminense es un equipo de clara vocación ofensiva. Liderado por Hulk y Canobbio, el Tricolor suele patear 5,8 córners por partido en el Brasileirão. Un repaso de sus tres partidos más recientes muestra una cantidad elevada de tiros de esquina:

Fluminense vs Vasco: 12 córners;

Athletico-PR vs Fluminense: 11 córners;

Fluminense vs Remo: 13 córners.

Por su parte, el Platense suele cobrar alrededor de 4,3 córners en el fútbol argentino, según datos de SofaScore. Incluso como visitante ante el Coquimbo Unido en los octavos de la Libertadores, el Platense consiguió siete tiros de esquina contra apenas uno del rival.

Con esto, la tendencia apunta a un partido movido, sobre todo en el sector defensivo del Platense, lo que debería generar una buena cantidad de córners para el Fluminense a lo largo de los 90 minutos.

Fluminense vs Platense Apuesta 3: Total de córners - Más de 8,5 @ 1.83 en bet365

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