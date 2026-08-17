Pronóstico Independiente Rivadavia vs Fluminense - Copa Libertadores

Mirá los pronósticos para el partido entre Independiente Rivadavia vs Fluminense, correspondiente a la Copa Libertadores, este martes (18), a las 19:00 hs.

Mejores pronósticos para Independiente Rivadavia vs Fluminense

Empate , con cuota de 2.95 en Betano

, con cuota de Fluminense comete más de 11.5 faltas , con cuota de 1.98 en Betano

, con cuota de (Total de goles en el 1º tiempo) Menos de 0.5, con cuota de 2.25 en Betano

El Flu enfrenta a un equipo invicto en la Libertadores

Nuestra análisis: Momento de los equipos

Debutante en la competición, Independiente Rivadavia viene haciendo una campaña prácticamente intachable, acumulando cinco triunfos y dos empates en el torneo. Ahora le alcanza con una victoria simple tras aguantar el envión tricolor en el partido de ida en Río de Janeiro. Enfocado de lleno en la copa continental, la Lepra mendocina guardó titulares y puso un equipo alternativo frente a Belgrano por el campeonato local el fin de semana, cayendo por 2 a 0.

La primera impresión del Flu tras la salida de Luis Zubeldía fue positiva: remontó el resultado en varias oportunidades para vencer a Palmeiras por 3 a 2 y reencontrarse finalmente con la victoria en el torneo brasileño. Si la falta de gol venía siendo un dolor de cabeza para el ataque tricolor, no fue precisamente el caso en este cruce donde Hulk y Germán Cano se anotaron en la red, Hulk siendo titular y Cano saltando desde el banco de suplentes.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Elordi; Bottari, Bucca, Fernández; Arce y Salas.

Bolcato; Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Elordi; Bottari, Bucca, Fernández; Arce y Salas. Fluminense: Fábio; Guga, T. Silva, Ignácio, Renê; Hércules, Martinelli, Cannobbio, Acosta; Soteldo y Hulk.

Se repite la paridad de los choques recientes

Independiente Rivadavia cruzó caminos con Fluminense en tres ocasiones en esta edición por compartir el mismo grupo, y la paridad fue la gran protagonista de estos partidos. El único de los tres enfrentamientos que terminó con victoria para alguno de los dos fue el del elenco mendocino en la cancha del Flu durante la fase de grupos, en un partido donde el volumen de juego del Tricolor tranquilamente mereció un mejor resultado.

Por más que el flojo presente del Flu en el cruce de ida haya jugado en contra de sus chances para hacer valer la localía, la regularidad de Independiente Rivadavia en este torneo también dejó su huella. Por lo que mostraron ambos equipos en diferentes contextos cada vez que se vieron las caras, las probabilidades de que la serie se defina desde los doce pasos son bastante altas.

Pronóstico 1 Independiente Rivadavia vs Fluminense: Empate, con cuota de 2.95 en Betano

Un cruce que le exige más fricción al Flu

Fluminense manejó la posesión de la pelota en los tres partidos ante Independiente Rivadavia, algo esperable por la propuesta táctica de ambos planteles. Dentro de ese escenario, lo que llamó la atención en la ida fue el escaso número de infracciones del Flu: cometió apenas cinco faltas contra 12 del equipo argentino.

Una de las llaves que tiene Fluminense para cortar el circuito de juego del rival y no quedar regalado en las transiciones rápidas es recurrir a la falta táctica. Pensando en la vuelta en la cancha de la Lepra, el Flu va a tener que raspar más y meter más pierna fuerte, acercándose al promedio de 13,5 faltas por partido que registró en el mata-mata de la Copa de Brasil contra Vasco da Gama, por ejemplo.

Pronóstico 2 Independiente Rivadavia vs Fluminense: Fluminense comete más de 11.5 faltas, con cuota de 1.98 en Betano

Arranque trabado con los dos estudiando el trámite

El planteo especulativo es moneda corriente en un choque de esta envergadura tras el cero a cero en el primer chico, armando un escenario donde ninguno quiere regalar nada ni cometer el primer error. El laburo defensivo de Independiente Rivadavia para neutralizar los circuitos del Fluminense dio sus frutos en los últimos antecedentes directos.

La presentación más reciente del Fluminense, que terminó con cinco goles en el marcador, se sale bastante del molde de lo que venía mostrando este equipo. Por más auspiciosa que haya sido esa actuación, no alcanza para imaginar que el Flu salga a pisar fuerte y adueñarse del desarrollo en suelo argentino de entrada. No siempre se le van a alinear los planetas para remontar un resultado adverso varias veces en un mismo partido, como sí se le dio ante Palmeiras.