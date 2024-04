¿Qué es la doble oportunidad de Betano?

La doble oportunidad en Betano es un mercado que tiene beneficios porque aseguran en gran parte el éxito de una apuesta.

Exclusivo para usuarios con edad legal para apostar (+18 años) de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

La apuesta doble incrementa las chances de ganar, dado que sólo una selección podrá hacerte perder.

Como es un mercado que está ganando cada vez más adeptos por la facilidad y ventajas, decidimos dedicarle un artículo exclusivo a la doble oportunidad en Betano. Cuando finalices la lectura sabrás qué es una doble oportunidad en apuestas deportivas, cómo usarla estratégicamente, ventajas y desventajas de este tipo de apuestas.

La doble oportunidad en Betano es justamente una apuesta doble en donde el usuario elige dos selecciones de manera simultánea. Es decir, este mercado tiene la ventaja que, de los tres resultados posibles, dos de ellos te darán el éxito.

Como habrás notado, no en todos los deportes puede existir un resultado de ganador, perdedor o empate, así que no esperes encontrar la doble oportunidad en apuestas deportivas siempre.

Los deportes como fútbol, béisbol, hockey o vóley pueden darse esos resultados, por ende es probable que la doble oportunidad en Betano esté a disposición. Ahora bien, es importante que sepas cómo se realiza la apuesta porque al dirigirte al mercado te toparás con estos símbolos: 1X, X2 y 12. Esto puede ser algo confuso para quien se aventura por primera vez en este tipo de apuestas, por esta razón, te explicamos el significado:

Victoria local o empate (1X) : es decir, el apostador indica que el equipo de la casa ganará en ese encuentro o logrará igualar el marcador.

: es decir, el apostador indica que el equipo de la casa ganará en ese encuentro o logrará igualar el marcador. Victoria visitante o empate (X2) : significa que el jugador señala al equipo que no es de la casa como ganador del encuentro o que conseguirá emparejar el marcador.

: significa que el jugador señala al equipo que no es de la casa como ganador del encuentro o que conseguirá emparejar el marcador. Victoria local o visitante (12): el apostador predice que uno de los dos equipos se llevará el triunfo de ese encuentro.

Para sacar todo tipo de dudas, ejemplificamos con una situación concreta en un deporte conocido como es el fútbol. Supongamos un partido de Argentina vs Brasil en el cual, nuestro seleccionado es local. Podrás elegir:

Argentina gana o empata con Brasil Brasil gana o empata con Argentina. Argentina o Brasil gana.

Si el resultado final es la victoria de Argentina, habrás ganado, es decir, con la opción 1 o 3, sólo perderías si tu elección fuese la posibilidad 2. Eso quiere decir que el porcentaje para acertar en una apuesta es del 66%, por esta razón, es tan atractivo este mercado.

No obstante, no te engañes porque si bien parece todo muy bueno y ventajoso, tiene una contra porque las cuotas en las apuestas de doble oportunidad en Betano suelen ser bajas. Pero no sólo en Betano, sino en cualquier otro sitio de juegos online, el motivo es claro, hay demasiados beneficios para este tipo de apuestas.

¿Cómo funciona la doble oportunidad?

Para concretar una doble oportunidad en Betano es necesario tener una cuenta en el sitio del operador. Si aún no estás inscripto, podrás hacerlo si sos mayor de 18 años y estás ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

El punto por punto para hacer una apuesta doble es el siguiente:

Identificarse con nombre de usuario y clave dentro del portal oficial de Betano. Navegar hacia el apartado de las apuestas deportivas para elegir el deporte de tu preferencia. Recordá que la doble oportunidad en apuestas deportivas no está a disposición en todos los deportes debido a la naturaleza del juego. Una vez seleccionado el deporte, tendrás que buscar el mercado doble oportunidad en Betano. Realizar las selecciones según tus pronósticos. Las opciones son 1X, X2 o 12. Podés volver al título anterior para corroborar el significado de cada una de las posibilidades. Dentro del cupón de apuestas, colocar el valor asignado a esa apuesta. Corroborá en ese momento también las cuotas de tus elecciones. Revisar la apuesta y aceptá. Luego, sólo deberás esperar la definición, podrás ver los resultados en vivo también con la opción que ofrece Betano.

Estrategias en la doble oportunidad

La doble oportunidad en Betano ya es una estrategia en sí. No obstante, se puede utilizar en momentos determinados para que su aplicación sea eficiente. Algunos consejos sobre su utilización correcta son:

Usá la doble oportunidad en apuestas deportivas cuando no exista un claro ganador y tengas dudas sobre el resultado. De esa manera, podrás cubrirte en la cantidad de posibilidades.

No abuses de la opción de apuestas, las cuotas son bajas comparadas con otros mercados. En el caso de tener certezas sobre un resultado, conviene que apliques en otros tipos de apuestas.

Combiná este mercado con otros para que puedas aumentar el valor de las posibles ganancias.

Otras casas de apuestas para hacer una apuesta doble

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA

Conclusión

La doble oportunidad en Betano es un buen mercado para apostar si querés una rentabilidad en gran parte asegurada. Sin embargo, el valor de las cuotas no suele ser altas y está acorde a lo ofrecido en otras casas de apuestas online donde también está disponible ese tipo de apuestas.

Este mercado es indicado para los apostadores que no quieren arriesgar tanto o quienes están realizando sus primeras apuestas, dado que no hay tanto margen de error. También se puede usar la doble oportunidad en Betano combinada con otros mercados.

FAQ

¿Qué es una apuesta doble?

La doble oportunidad en apuestas deportivas es un mercado en el que se puede apostar realizando dos selecciones en simultáneo. Las posibilidades son victoria local o empate, victoria visitante o empate, victoria visitante o local.

¿Qué es una apuesta de doble resultado?

La apuesta de doble resultado es lo mismo que la apuesta doble oportunidad en Betano o también llamada apuesta doble.

¿En qué deporte puedo jugar una Doble Oportunidad?

Es un mercado de disciplinas deportivas en las cuales pueden darse 3 resultados: empate, derrota o victoria. Los deportes donde podrás encontrar este tipo de apuestas son fútbol, vóley, handball, pero difícilmente esté en tenis o básquet.

¿Son altas las cuotas en la Doble Oportunidad?

A diferencia de otros mercados, la doble oportunidad en Betano posee una cuota más baja, esto es porque las probabilidades de ganar son mayores que otros tipos de apuestas.