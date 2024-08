Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan los 1/4 de final de la Copa Libertadores y las cuotas ganador final del torneo.

Entramos en la recta final de uno de los torneos de fútbol más importantes del planeta: La Copa Libertadores. A mediados de septiembre se disputará la llave de los ¼ de final tras unos ⅛ de final de la Copa Libertadores 2024 bastante atractivos y repletos de emoción. ¿Pero qué nos ha enseñado esa llave? ¿Qué dicen las apuestas Copa Libertadores?

Porque hay varios favoritos a la victoria final. Y nuestros expertos de GOAL buscan analizar cada llave con base en el rendimiento pasado. ¿Volverá a imponerse un equipo brasileño como acostumbra a pasar en los últimos tiempos? ¿Ganará River pese a su mal rendimiento en competición doméstica? ¿Será vencedor uno de los tapados? ¡Veamos!

Apuestas GANADOR FINAL Copa Libertadores 2024

Flamengo vuelve a ser el máximo favorito, siendo uno de los clubes más exitosos de Latinoamérica en los últimos tiempos. De hecho, fue campeón hace dos ediciones. ¿Pero son los brasileños realmente los máximos favoritos? Repasaremos las llaves de ¼ de final de la Copa Libertadores. Pero, antes, las cuotas GANADOR FINAL Copa Libertadores:

Botafogo vs São Paulo: La Estrella Solitaria va como un cohete

El equipo dirigido por Artur Jorge se está mostrando intratable en este 2024. Lidera la Serie A brasileña, pero es que, además, viene de vencer con relativa comodidad a Palmeiras en la llave de ⅛ de final. Y Palmeiras no es un equipo cualquiera, pues está luchando por el título junto a Botafogo en la liga brasileña. El global de la eliminatoria fue 4-3 para Botafogo.

Además, Botafogo está teniendo en Júnior Santos un auténtico killer. Lidera la tabla de máximos goleadores de la Copa Libertadores 2024, aunque es verdad que Miguel Borja de River Plate le pisa los talones. Con todo, es curioso que Botafogo se pague mejor que Flamengo cuando está siendo uno de los dominadores absolutos de este curso futbolístico.

Por otro lado, São Paulo no está rindiendo mal en el Brasileirao, aunque está por debajo de Botafogo. A lo que se agarran los paulistas es a los dos últimos juegos contra Botafogo. Ambos terminaron en empate. Por otro lado, el rendimiento del São Paulo en los ¼ de final deja algunas dudas, pues sufrió más de la cuenta ante los uruguayos de Nacional.

Colo-Colo vs River Plate: El Millonario no puede confiarse

Lastimosamente para los hinchas chilenos, River Plate es favorito en estos ¼ de final de la Copa Libertadores. Eso sí, el equipo liderado por Colo-Colo está haciendo una gran temporada. Vivos en el Campeonato Nacional de Chile luchando por el liderato con Universidad de Chile, aspiran a repetir la hazaña de 1991, cuando ganaron el título.

Para ello, no solo se aferran a su buen rendimiento, sino a que River Plate está viviendo momentos muy convulsos. Tras la destitución de Martín Demichelis, Marcelo Gallardo ha regresado a la entidad y todavía no ha enderezado el rumbo. Si bien han vencido a Talleres de Córdoba en ¼ de final con solidez, en Liga Profesional no están dando la talla.

Fluminense vs Atlético Mineiro: La tricolor carioca es Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Sobre el papel, Atlético Mineiro es el máximo favorito para clasificar a semifinales de la Copa Libertadores 2024. Aunque marchan octavos en liga doméstica, en competición continental se transforman. Ganaron a San Lorenzo con mucho esfuerzo, sí, pero en una demostración de juego de equipo. Además, cuentan con un Paulinho muy goleador.

Por otro lado, Fluminense es una caja de sorpresas. Luchando sorpresivamente por mantener la categoría en el Brasileirao (en el momento de redactar este contenido estaba solo 2 puntos por encima del descenso), en Copa Libertadores no se esconde. De hecho, es el actual campeón de la competencia, ¿pero realmente merecen la pena sus cuotas a ganador final Copa Libertadores?

Peñarol vs Flamengo: Un histórico que busca recuperar su trono

A muchos aficionados al fútbol nos alegra ver de nuevo a Peñarol luchando por el título de la Copa Libertadores. No en vano, estamos hablando de un histórico del fútbol no solo latinoamericano, sino mundial. Recordemos que Peñarol ha sido campeón hasta 5 veces de la Copa Libertadores (ganó las dos primeras ediciones del torneo al hilo). La última en 1987.

Sin embargo, todo apunta a que su aventura terminará acá. La llave de ⅛ de final estuvo fácil, ya que The Strongest era probablemente el peor equipo de los ⅛ de final de la Copa Libertadores. Esto se corroboró con un partido de ida en el que los uruguayos finiquitaron la eliminatoria. Vencieron 4-0 con un Maximiliano Silvera que ya lleva 6 goles en el torneo.

¿Pero por qué terminará el sueño? Porque enfrente tendrán a Flamengo. Son los máximos favoritos a ganar el título. Eso sí, nuestros expertos de GOAL tienen claro que el valor no está en ellos. Hay una corazonada, y es que River Plate parece estar en uno de esos años en que no rinde en liga, pero sí afuera. Esto ya pasó en 2018, ¡y Gallardo era el técnico!