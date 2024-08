Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen el mejor análisis de las apuestas máximo goleador Copa Libertadores 2024

La Copa Libertadores es uno de los torneos de fútbol más atractivos del planeta. De hecho, probablemente sea el torneo de clubes más importante tras la UEFA Champions League. En él se decide quién es el mejor club de Sudamérica y, por ende, uno de los mejores del mundo. ¿Pero qué dicen las apuestas máximo goleador Copa Libertadores? ¿Quién va en cabeza?

Las apuestas apuntan a que Júnior Santos del Botafogo ganará las apuestas máximo goleador. ¿Tienen realmente valor sus cuotas? ¿Hay otros jugadores con más posibilidades de lo que las cuotas indican? Nuestra intención es analizar si Júnior Santos es realmente una apuesta segura o es preferible apostar por otros favoritos en el mercado de máximo goleador Copa Libertadores.

Aprovecha el código promocional Betano y el bono de bienvenida para apostar desde Chile a este y otros mercados.

Apuestas máximo goleador Copa Libertadores 2024

En el momento de redactar este contenido, todavía se tenía que disputar la segunda parte de la llave de octavos de final de la Copa Libertadores. Y en ella estará la clave. Si Botafogo pasa a ¼ de final de la Copa Libertadores, Júnior Santos tendrá prácticamente ganado el galardón a máximo ganador, ¿o no? Repasamos las cuotas máximo goleador Copa Libertadores 2024:

Todas las cuotas son cortesía de Betano y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

Botafogo y un duelo clave ante Palmeiras

La ida de los ⅛ de final de la Copa Libertadores 2024 se ha saldado con victoria del Botafogo por 2-1. Todo indica a que el equipo dirigido por Artur Jorge pasará a la siguiente ronda. Aunque el último enfrentamiento entre ambos en el Estadio Allianz Parque terminó con victoria de Botafogo 0-1, pero el anterior (2022) concluyó con una goleada de 4-0 a favor de Palmeiras.

La clave estará en el partido de vuelta. Salvo lesión, si Botafogo pasa, Júnior Santos tendrá dos chances más para engrosar sus registros goleadores. Y ya lleva 9 goles, a 3 de Paulinho (Atlético Mineiro). El Atlético Mineiro, que esperaba mucho de este año 2024, está sufriendo en su llave contra San Lorenzo (empate a 1 en la ida), muestra de su irregularidad en el Brasileirao.

Aunque Júnior Santos tiene todo de cara, es arriesgado apostar por una cuota 1.30 a 1, ya que es muy baja y exige arriesgar mucho. Creemos que incluso es mejor esperar a que se complete la llave de ⅛ de final Copa Libertadores 2024. Si Botafogo cae eliminado, las cuotas máximo goleador a Júnior Santos subirían ¡y tendrían más valor, ya que la ventaja en goles es alta!

¿Quién puede realmente alcanzar a Júnior Santos?

Para abordar esta cuestión, la clave está en observar primero la tabla de goleadores de la Copa Libertadores 2024 (actualizada a 18 de agosto de 2024):

Jugador Club Partidos jugados Goles Júnior Santos Botafogo 10 9 Paulinho Atlético Mineiro 6 6 Maximiliano Silvera Peñarol 7 6 Miguel Borja River Plate 6 5 Pedro Guilherme Flamengo 6 5 Francisco Da Costa Bolívar La Paz 6 5 Martín Cauteruccio Sporting Cristal 2 4 Agustín Módica Rosario Central 4 4 Diego Duarte Club Nacional Asunción 5 4 Leonardo Fernández Peñarol 7 3

Lógicamente, hay que tener en cuenta que algunos equipos ya no están en la lucha por el título. Por ejemplo, Diego Duarte no podrá alcanzar a Júnior Santos, ya que Club Nacional Asunción ha quedado eliminado. Maximiliano Silvera está a apenas 3 goles de Júnior Santos y Peñarol todavía está en liza. Tras el 4-0 de la ida ante The Strongest, le quedan mínimo 3 juegos más.

Por otro lado, Pedro Guilherme no solo sabe lo que es ganar el galardón a máximo goleador Copa Libertadores (ya lo hizo hace 2 temporadas), sino que militando en Flamengo tendrá sus opciones de alcanzar a Júnior Santos, especialmente si Botafogo queda eliminado en ¼ de final. Por ello, una buena estrategia apuestas máximo goleador Copa Libertadores 2024 podría ser esperar a semis.

¿Qué nos dicen los máximos goleadores de ediciones anteriores?

Lo cierto es que para ajustar mejor los pronósticos máximo goleador Copa Libertadores 2024 es bueno observar quiénes han ganado tal distinción en temporadas anteriores. Apostar por un jugador de un equipo brasileño parece una apuesta segura, ya que, como veremos a continuación, 4 de los últimos 5 máximos goleadores jugaban para un club del Brasileirao:

Año Jugador Equipo Goles 2023 Germán Cano Fluminense 13 2022 Pedro Guilherme Flamengo 12 2021 Gabriel Barbosa Flamengo 11 2020 Fidel Martínez Barcelona 8 2019 Gabriel Barbosa Flamengo 9

Esto reafirmaría las cuotas a Júnior Santos. Rara vez es máximo goleador un jugador de un equipo que no alcanza las semifinales o la final. Además, hay que tener en cuenta los goles conseguidos en la Fase Previa (que contabilizan para el galardón, y es el caso de la Copa Libertadores 2020). Por otro lado, ¡no hay que olvidarse de Miguel Borja y de River Plate!