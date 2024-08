Cuotas a ganador de Copa Libertadores: Últimas apuestas para la edición 2024

Recibe las mejores y últimas cuotas a ganador de Copa Libertadores para la temporada 2024.

Las cuotas en el mercado indican un favorable año 2024 en la CONMEBOL Libertadores para Flamengo, el cuadro carioca, un gigante sudamericano.

Aquí en Goal.com te explicamos el por qué y te contamos cómo llegan los demás equipos favoritos y sus cuotas para final el 30 de noviembre en Buenos Aires.

El actual campeón Fluminense se encuentra en serios problemas en el Campeonato Brasileño en último lugar pero el cuadro carioca de cierta manera buscará mejorar su magra campaña este 2024 en la máxima cita continental.

Los top cinco favoritos en todos los mercados son:

Flamengo;

Atlético Mineiro;

Palmeiras;

Fluminense;

River Plate.

Todos estos clubes menos “O Galo”, el Atlético Mineiro de Belo Horizonte han clasificado al Mundial de Clubes de la FIFA para 2025 que se jugará en los Estados Unidos.

Restan solo dos últimos cupos para el nuevo formato del reformado campeonato del Mundial de Clubes el 2025 y será otorgado para el campeón de la Libertadores, edición 2024.

El otro cupo irá al club como el segundo mejor equipo no campeón de la CONMEBOL Libertadores en el ranking CONMEBOL 2021-2024.

Sigamos con la actual edición donde todos los caminos este año se dirigen a Buenos Aires, Argentina. La final el sábado 30 de noviembre aún no tiene confirmado dónde, en qué estadio se jugará.

Las parejas o las llaves de los octavos de final que se jugará entre el 13 y 22 de agosto son:

Las cuotas para la llave de ida entre el 13 y 15 de agosto:

San Lorenzo - ARG 2.58

Nacional - URU 2.95 Empate 3.30

Empate 3.30 Atlético Mineiro - BRA 3.05

São Paulo - BRA 2.65









Fluminense - BRA 3.75

Botafogo - BRA 2.85 Empate 3.40

Empate 3.35 Grêmio - BRA 2.20

Palmeiras - BRA 2.70









Junior - COL 4.60

Flamengo - BRA 1.18 Empate 3.34

Empate 9.40 Colo Colo - CHI 1.98

Bolívar - BOL 18.00









Talleres de Córdoba - ARG 3.25

Peñarol - URU 1.27 Empate 3.34

Empate 6.20 River Plate - ARG 2.45

The Strongest - BOL 15.00

Las cuotas para ganar la Copa Libertadores 2024 son:



bet365 Betano Flamengo - BRA 4.50 4.50 Palmeiras - BRA 5.00 5.00 River Plate - ARG 5.50 5.50 Atlético Mineiro - BRA 8.00 8.00 Fluminense - BRA 8.00 9.00 São Paulo - BRA 12.00 15.00 Grêmio - BRA 15.00 18.00 Botafogo - BRA 15.00 10.00 Peñarol - URU 43.00 40.00 Colo Colo - CHI 51.00 50.00 San Lorenzo - ARG 55.00 50.00 Talleres de Córdoba - ARG 55.00 60.00 Junior de Barranquilla - COL 70.00 50.00 Club Bolívar - BOL 70.00 60.00 Club The Strongest - BOL 85.00 75.00 Nacional de Football - URU 85.00 100.00



Tabla de Goleadores

Miguel Ángel Borja River Plate 5 Maximiliano Silvera Peñarol 5 Pedro Flamengo 5 Agustín Modica Rosario Central 4 Paulinho Atlético Mineiro 5 Damián Díaz Barcelona SC 3 Francisco da Costa Club Bolivar 3 Carlos Bacca Junior de Barranquilla 3 Luciano São Paulo 3 Jonathan Calleri São Paulo 3

El peso de los equipos argentinos y brasileños

Hay un patrón que se repite y no es ninguna sorpresa, en que, en las rondas finales de la Libertadores compiten muchos clubes de Brasil y Argentina - dos gigantes del fútbol mundial. ¿Es favoritismo? Si, y es desigual pero a la larga son los clubes de estos dos países atlánticos quienes rinden y se entregan el alma en la cancha.

Para el hincha neutral, últimamente los cuadros ecuatorianos han remecido y han amenazado con esta hegemonía especialmente de Brasil estos últimos cinco años.

Seis representantes del Brasileirão siguen en marcha y en dos de las llaves se juegan y se eliminarán entre ellos, es decir en los cuartos de final entre el 17 y 26 de septiembre. La primera llave es entre Fluminense y Grêmio donde el ganador de esta llave se enfrentará al ganador entre el también brasileño Atlético Mineiro y San Lorenzo de Almagro, de Argentina.

Empecemos con Fluminense. ¿Qué sucede con el Flu? Va último y parece que no hay rápidas soluciones. La destitución de Fernando Diniz por Mano Menezes es muestra de lo que es el fútbol brasileño, todo inmediato, todo a corto plazo. Diniz los sacó campeón de la Libertadores por primera vez pero la falta de triunfos tanto en el campeonato Carioca en los primeros meses del año y en el campeonato brasileño a pesar de haber llegado a la final mundial frente a Manchester City, significó su despido. El cuadro no despierta, los ánimos siguen por el suelo y tal vez es la resaca de haber inflado mucho sus pechos y festejado demasiado. Le falta aún aterrizar y el problema es que deben aterrizar ya y seguir con el trabajo sucio para salir de la zona de descenso. No hay goles ni tampoco mucha creatividad y se suman las frustraciones. Tanto así que Paulo Henrique Ganso ha marcado 3 goles en el Brasileirão y Marquinhos 2 en la Libertadores. Su artillero Germán Cano solo ha marcado dos dianas en todo el año.

Grêmio es una especie de enigma. Se le puede perdonar por la devastadora inundación que azotó su estadio de Río Grande do Sul pero hasta la naturaleza le ha jugado a favor. No fueron capaces de vencer a Huachipato de local pero sí en la revancha por 1 a 0 en Talcahuano asegurando su paso a estas instancias finales. Solo suman tres triunfos en 15 partidos del Brasileirão y con todo el vaivén de postergaciones y suspensiones de partidos quizás eso sin duda ha afectado en todo sentido. Yefferson Soteldo vuelve inspirado de la Copa América 2024 y puede perfectamente tomar las riendas bajo las órdenes de Renato Portaluppi. Ojo con Franco Cristaldo y Gustavo Nunes en el mediocampo, juegan y combinan bien junto con el argentino Cristian Pavón.

Entre Palmeiras y Botafogo, ambos de Brasil, se esperará el ganador entre São Paulo y Nacional de Uruguay. Se podrían volver a enfrentar entre brasileños si São Paulo gana su llave y avanza dejando eliminado al cuadro bolso.

Se eliminan entre argentinos

En otra llave de los octavos de final, se jugará el ganador entre River Plate y Talleres de Córdoba, un duelo a todo esto que se debió haber jugado entre ambos en la Supercopa argentina y que se encuentra postergado. Entre estos dos progresará un representante pero a la vez quedará eliminado otro representante del mismo país, Argentina. El claro favorito es River Plate que goza de un plantel con una mezcla de experiencia y juventud. El colombiano Miguel Borja lidera con goles mientras que Claudio Echeverri lidera en cuanto a rendimiento y labores en el mediocampo. Franco Armani en el arco y Paulo Díaz en defensa imponen. La experiencia de Martín Demichelis también es un factor importante. La presión que significa vestir la Banda Sangre es enorme y sería el único equipo a romper el dominio brasileño en esta competencia.

La ventaja que posee Talleres es que puede decir que conoce a su rival. Es un gran logro de Walter Ribonetto y su plantel con Federico Girotti y Bruno Barticciotto en ataque mostrando sus condiciones - este último finalmente encontrando su rendimiento su racha, un Gastón Benavidez en defensa que entrega seguridad y un Marcos Portillo imparable en el mediocampo. La T podría lograr un empate en Córdoba este 14 de agosto pero difícil en la llave de vuelta en el Monumental de Núñez.

¿Y los demás?

El resto de las llaves se ve algo más bien interesante como el Junior de Barranquilla. Siguen afinando detalles para el choque frente a Colo-Colo de Chile. Perdieron en su debut del Clausura de la Primera A colombiana frente a Bucaramanga por 1 a 0 el jueves 18 de julio. Victor Cantillo y Roberto Hinojosa destacan en mediocampo junto al defensor Edwin Herrera mientras que Carlos Bacca lidera con 3 goles en la actual campaña de esta edición de la Libertadores.

Para el único representante chileno, este año de la Libertadores fue histórico porque nunca había clasificado 4 equipos para el máximo torneo continental de clubes sudamericanos. Colo-Colo vuelve a estas instancias por primera vez desde 2018. No ha logrado cumplir con las expectativas pero bajo Jorge Almirón se logró un empate a 1 en Asunción frente a Cerro Porteño sellando su clasificación a instancias finales. Su goleador de la temporada en todas las competiciones partió al Udinese de Italia pero quienes también destacan son Carlos Palacios en ofensiva quien también baja para armar para combinar con la experiencia de Arturo Vidal y Leonardo Gil en el mediocampo.

Bolívar se vuelve a encontrar con Flamengo. Son de esas cosas insólitas en la Libertadores por la estructura del sorteo de las llaves. Su fuerte sin duda es que se trata de un equipo dinámico que busca el frente con los esquemas de Flavio Robatto. No solo cuentan con un arquero formidable y experimentado en Carlos Lampe, los goles del volante Carlos Melgar con Ramiro Vaca. El problema pendiente sigue siendo los goles con la partida de Francisco Da Costa y Carmelo Algarañaz. Vencer a Flamengo en la fase de grupos no es lo mismo que en la fase de 16avos.

Su archirrival paceño The Strongest también se metió en las instancias finales, un dato no menor al ver dos cuadros bolivianos en la ronda de 16avos. Ambos equipos van liderando la tabla del Clausura de su país, algo poco sorprendente. Con 7 fechas del Clausura desde el 13 de julio hasta la llave frente a Peñarol a mediados de agosto, The Strongest se encontrará relativamente preparado al Campeón del Siglo a las afueras de Montevideo para la llave de ida. Las atajadas de Luis Banegas han mantenido al Tigre en muchos partidos pero en la Libertadores el margen de error es mínimo, es decir, Peñarol es capaz de liquidar la pasividad de su línea defensiva. La derrota por 4 a 0 frente a Grêmio en la última fecha de la fase de grupos demostró no solo un bajo rendimiento pero también una realidad. Los mediocampistas Luciano Ursino y Michael Ortega han rendido muy bien con asistencias y goles pero no se les puede pedir milagros.

Peñarol buscará liquidar a The Strongest en su colosal estadio en la primera llave porque todo dependerá una semana después por la segunda llave de vuelta en el Hernando Siles. El Carbonero tiene una envidiable historial continental e internacional aunque desde 2011 que no logran igualar ese equipo liderado por Diego Aguirre que alcanzó la final frente a Santos y su hinchada lo pide, se ilusiona. Ahora de vuelta, cuenta con un mediocampo del mismo estilo aguerrido pero destaca la genialidad del diminuto Leonardo Fernández. Alimenta las chances en ofensiva donde los ha aprovechado Maximiliano Silvera. Si el Manya logra no complicarse atrás, saldrá vivo y avanzará de ronda.

Nacional de Uruguay sufre tal vez de una escasez de partidos hasta el 15 de agosto donde recibirá en el Gran Parque Central de Montevideo a São Paulo, sin contar cuatro partidos por la Serie B del Intermedio de la Primera División de su país. Invicto desde el 9 de junio, el Bolso de Martín Lasarte cuenta con los goles de Gonzálo Carneiro y Rubén Bentancourt y el trabajo en mediocampo de Alexis Castro y Antonio Galeano. En defensa el regreso del veterano Sebastián Coates le ha dado un ímpetu necesario junto con Diego Polenta quienes se han resguardado porque Lasarte saldrá con todo para eliminar al Tricolor y pasar de ronda.

Las chances de São Paulo también pueden ser reales, Luis Zubeldía ha ignorado a James Rodríguez optando más por Lucas Moura en los deberes de creatividad. Las asistencia de Alisson y las labores defensivas de Igor Vinícius y del aguerrido argentino Alan Franco han fortalecido a un cuadro que no había rendido estos últimos años dada las enormes expectativas de su hinchada. El Morumbí se está ilusionando y tienen razón con los goles de Jonathan Calleri y Luciano. Cuentan además con una consistencia en el pórtico con Rafael de 35 años. Tienen todo para eliminar a Nacional aunque los uruguayos no son fáciles de doblegar.

Los grandes favoritos

El gran favorito es Flamengo. El rubro-negro no va mal en el plano local, en tercer lugar detrás de Palmeiras y el puntero Botafogo. Se conoce bastante bien la exhaustiva inversión en los últimos años para conquistar América. El plantel liderado por Tite goza del rendimiento del volante Luiz Araújo, Gerson y Bruno Henrique y adelante con Pedro. Desde julio, tienen 10 partidos por jugar tanto en la liga y copa antes de enfrentar a Bolívar.

Otro gran favorito es Palmeiras, al igual que Flamengo vive un muy buen pasar y ostenta su poderío gracias a Leila Pereira y el banco Crefisa. Su DT portugués Abel Ferreira es astuto y los resultados lo reflejan. Maneja un tremendo plantel. Hay mucha parafernalia sobre Estêvão pero es merecido porque de verdad muestra mucha promesa y es un joven de 17 años con increíbles condiciones. Atrás en el arco Weverton suma experiencia, el zaguero paraguayo Gustavo Gómez comanda mientras que Raphael Veiga es un enorme valor para las ambiciones de Ferreira. Juegan siete partidos antes de su partidazo por esta Libertadores frente a Botafogo el 14 de agosto.