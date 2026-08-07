Apuestas Copa Libertadores en Betsson Argentina

¿Se puede apostar a la Copa Libertadores en Betsson?

Sí, en Betsson se puede apostar a la Copa Libertadores durante toda la temporada, desde la fase previa hasta la gran final. La plataforma ofrece mercados para los principales partidos del torneo sudamericano, incluyendo encuentros de fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y definición del campeonato.

Los usuarios pueden realizar apuestas simples, combinadas y en vivo, con cuotas actualizadas en tiempo real. Entre las opciones más populares aparecen el ganador del partido, doble oportunidad, cantidad de goles, ambos equipos anotan y apuestas especiales relacionadas con jugadores o estadísticas del encuentro.

Además,Betsson suele incluir mercados anticipados para pronosticar qué equipo será campeón de la Libertadores, quién terminará como goleador o qué clubes avanzarán de ronda. Esto permite seguir el torneo completo con distintas estrategias de apuesta.

Otro punto importante es que la plataforma brinda cobertura de los principales clubes sudamericanos, incluidos equipos argentinos, brasileños y uruguayos, que históricamente tienen protagonismo en la competencia. Gracias a eso, los fanáticos pueden encontrar una amplia variedad de cuotas y opciones para cada jornada.

Mercados para apostar a la Copa Libertadores en Betsson

En Betsson se pueden encontrar distintos mercados para seguir cada fecha de la Copa Libertadores. Desde apuestas simples hasta opciones especiales de largo plazo, la plataforma ofrece alternativas para todo tipo de jugadores.

Apuesta combinada:

Las apuestas combinadas permiten unir varios pronósticos en un mismo cupón para aumentar la cuota final. En la Copa Libertadores es una opción muy utilizada para combinar resultados, goles o estadísticas de distintos partidos.

Por ejemplo, muchos usuarios podrían armar una combinada con triunfo de Boca ante Cruzeiro y más de 1.5 goles en el partido. El Xeneize llega obligado tras la eliminación frente a Huracán en el Apertura y necesita reaccionar rápido para encaminar su clasificación. A pesar de las bajas de Santiago Ascacibar y Adam Bareiro, el equipo de Claudio Ubeda mantiene la presión de ganar en la Bombonera para seguir con chances de avanzar.

Apuestas con hándicap:

El mercado de hándicap agrega una ventaja o desventaja ficticia antes de que empiece el partido. Sirve para equilibrar cuotas entre favoritos y equipos menos candidatos.

En el cruce entre Boca y Cruzeiro, una apuesta a Boca -1 implica que el equipo argentino debe ganar por dos goles o más para cobrar. También existe la opción Cruzeiro +1, donde el conjunto brasileño puede incluso perder por un gol y la apuesta sigue siendo válida. Este tipo de mercado suele ser elegido en partidos decisivos de Libertadores donde hay favoritos marcados.

Apuesta al ganador:

Las apuestas al ganador permiten pronosticar qué equipo levantará la Copa Libertadores. Son mercados de largo plazo que permanecen abiertos durante gran parte del torneo. En esta edición, Independiente Rivadavia aparece como una de las sorpresas luego de asegurar su clasificación a octavos con dos fechas de anticipación. Rosario Central también se posiciona como candidato tras liderar invicto su grupo y quedar muy cerca de avanzar de ronda.

Máximo goleador:

Este mercado consiste en apostar por qué futbolista terminará como goleador de la Copa Libertadores. Las cuotas cambian fecha a fecha según el rendimiento de cada delantero.

Equipos argentinos como Rosario Central e Independiente Rivadavia ganaron protagonismo en esta categoría gracias a sus buenas campañas ofensivas. Los delanteros de ambos clubes llegan con posibilidades de pelear arriba en la tabla de goleadores si mantienen el nivel en la fase eliminatoria.

Ambos equipos anotan:

Una de las apuestas más populares. El jugador debe pronosticar si ambos equipos convertirán al menos un gol durante el encuentro.

En partidos parejos de Libertadores, especialmente en cruces entre equipos brasileños y argentinos, este mercado suele tener mucho movimiento por la intensidad ofensiva y el contexto decisivo.

Calculadora de cuotas Betsson para la Copa Libertadores

La calculadora de cuotas de Betsson es una herramienta útil para estimar ganancias potenciales antes de confirmar una apuesta en la Copa Libertadores. Funciona de manera simple: el usuario ingresa el monto que quiere apostar y la cuota seleccionada, y el sistema muestra automáticamente cuánto podría cobrar en caso de acertar el pronóstico.

Las cuotas en la Copa Libertadores se establecen según distintos factores. Entre los más importantes aparecen el rendimiento reciente de los equipos, la localía, las bajas por lesión o suspensión, el historial entre ambos clubes y el contexto del grupo o la serie eliminatoria. También influyen el momento futbolístico y la necesidad de sumar puntos.

Por ejemplo, Boca puede tener una cuota más baja jugando en La Bombonera frente a Cruzeiro por el peso de la localía y la obligación de ganar, mientras que un triunfo visitante suele ofrecer valores más altos. Lo mismo sucede con equipos que atraviesan grandes campañas, como Independiente Rivadavia o Rosario Central, que fueron mejorando sus cuotas partido tras partido gracias a sus buenos resultados en la fase de grupos.

Entre las apuestas más interesantes suelen destacarse las combinadas, ya que permiten elevar considerablemente la cuota final uniendo varios mercados. También generan atención los mercados de ganador del torneo y máximo goleador, especialmente cuando aparecen equipos sorpresa o delanteros en racha durante las etapas decisivas de la Libertadores.

Betsson Copa Libertadores 2026: favoritos

La Copa Libertadores 2026 reúne nuevamente a varios de los equipos más fuertes del continente y en Betsson ya aparecen algunos candidatos destacados para pelear por el título. Entre históricos, clubes brasileños y sorpresas argentinas, las cuotas comienzan a marcar tendencias de cara a la fase eliminatoria.

Flamengo:

Flamengo llega como uno de los máximos favoritos y además carga con el peso de ser el último campeón de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño tiene uno de los planteles más poderosos de Sudamérica y suele dominar las cuotas en Betsson desde el inicio del certamen. Su experiencia internacional y jerarquía ofensiva lo convierten en el rival a vencer en esta edición 2026.

Boca:

Boca Juniors siempre aparece entre los favoritos cuando se habla de Copa Libertadores. La historia internacional del Xeneize, la presión de la Bombonera y la experiencia en cruces mano a mano hacen que sea uno de los equipos más respetados del torneo. Aunque todavía pelea por asegurar su clasificación a octavos, sigue siendo un candidato fuerte para las casas de apuestas.

Independiente Rivadavia:

Independiente Rivadavia se convirtió en una de las grandes revelaciones de esta edición. La Lepra mendocina aseguró su pase a octavos con dos fechas de anticipación gracias a una campaña sólida e invicta. Su rendimiento llamó la atención de los apostadores y sus cuotas comenzaron a bajar a medida que avanzó en el torneo.

¿Cómo apostar a cada partido de la Libertadores individualmente?

Es sencillo y acá te dejamos el paso a paso:

Ingresá a Betsson e iniciá sesión con tu usuario. Buscá la sección de fútbol y seleccioná: “Copa Libertadores”. Elegí el partido al que querés apostar. Revisá los mercados disponibles: ganador, empate, goles, hándicap, ambos anotan o apuestas especiales. Seleccioná la cuota que más te interese. Ingresá el monto de la apuesta en el cupón. Verificá la posible ganancia y confirmá la jugada. Seguí el partido en vivo y aprovechá los mercados en directo.

¿Qué tipo de bono especial ofrece Betsson?

Betsson suele ofrecer bonos de bienvenida y promociones especiales para nuevos usuarios interesados en apostar en la Copa Libertadores. Entre las opciones más comunes aparecen apuestas gratis, porcentajes extra sobre el primer depósito y cuotas mejoradas para partidos destacados del torneo.

Además, durante las fases decisivas de la Libertadores, la plataforma puede lanzar promociones temporales para encuentros específicos, combinadas seleccionadas o mercados en vivo. Estas ofertas varían según el calendario del torneo y la disponibilidad en cada país.

¿ Cómo conseguir el bono de Betsson?

Para acceder al bono, el usuario debe registrarse en Betsson y completar el proceso de creación de cuenta. Luego, generalmente se solicita realizar un primer depósito mínimo para activar la promoción vigente.

Una vez acreditado el dinero, el bono suele aparecer automáticamente en la cuenta o habilitar apuestas promocionales para utilizar en partidos de la Copa Libertadores. Antes de apostar, conviene revisar qué deportes y mercados participan de la promoción.

Términos y condiciones del bono

Los bonos de Betsson incluyen condiciones específicas que el usuario debe cumplir antes de retirar ganancias. Entre las más habituales aparecen requisitos de apuesta, cuotas mínimas y límites de tiempo para utilizar la promoción.

También puede haber restricciones sobre determinados mercados o métodos de pago. Por eso, siempre es recomendable leer los términos y condiciones completos antes de activar cualquier bono relacionado con la Copa Libertadores.

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