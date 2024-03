Apuesta sin empate en Codere: guía fácil

Una de las formas para apostar teniendo buenas chances para ganar es haciendo apuestas sin empate Codere.

Sólo para usuarios mayores de 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una de las formas para apostar teniendo buenas chances para ganar es haciendo apuestas sin empate Codere. El mercado apuestas sin empate Codere es ideal para los apostadores que quieran asegurarse un retorno en sus pronósticos o para aquellos principiantes que están empezando a entender las estrategias para apostar.

Seguí leyendo este artículo para saber en qué momento aplicar las apuestas sin empate Codere y conocer si realmente te puede beneficiar este mercado.

¿Qué pasa con las apuestas sin empate?

Uno de los mercados que verás disponibles dentro de todas las opciones para apostar en la plataforma son las apuestas sin empate Codere. Pero ¿qué significa? Como su mismo nombre lo dice, las apuestas sin empate Codere son aquellas que no admiten como resultado un empate.

Es decir, el apostador juega por la victoria del equipo local o visitante, en el caso de que el resultado sea un empate, el sitio de juegos en línea realizará un reintegro del valor apostado.

A simple vista el beneficio es inmediato, dado que eliminamos una de las 3 posibilidades de resultado, no obstante, las apuestas sin empate Codere tiene una contra, las cuotas son bajas en comparación de otros mercados en los que existe un riesgo mayor.

Un detalle que hay que tener en cuenta es que las apuestas sin empate Codere toman en consideración el tiempo reglamentario, esto significa que quedan fuera los tiempos de prórroga y los penales.

¿Cómo funciona una apuesta sin empate en Codere?

Las apuestas sin empate Codere son muy sencillas, no tenés que complicarte tratando de deducir el funcionamiento de las apuestas porque, simplemente hay que elegir cuál de los dos equipos ganará el evento, sólo encontrarás esas dos opciones: victoria equipo local o victoria equipo visitante.

Obviamente, las apuestas sin empate Codere no están disponibles en todas las disciplinas deportivas, algunos deportes por su naturaleza no tienen la posibilidad de empate como tenis o básquet, por ese motivo, no cuentan con este mercado.

Para hacer apuestas sin empate Codere tendrás que ser cliente de esta plataforma de juegos en línea, por lo que, es fundamental realizar el registro en su página web. Luego, para dejar hechas las apuestas sin empate Codere, deberás:

Acceder con la información de la cuenta a la página oficial de Codere Argentina. Corroborar si hay fondos suficientes para hacer apuestas sin empate Codere. Si no disponés de saldo, tendrás que recargar a través de los medios de pago habilitados. Navegá hacia el botón de los deportes, allí aparecerán todas las disciplinas y eventos disponibles para apostar. Podés seleccionar el de tu preferencia, siempre recordando que las apuestas sin empate Codere no está disponible en todos los deportes. Las apuestas sin empate Codere surgirán dentro del listado de los principales mercados para apostar. Seleccioná la victoria de uno de los equipos. Corroborá las cuotas y, dentro del cupón de apuestas, indicá el valor que arriesgarás en tu jugada Esperá el resultado, si la competencia termina en un empate, tendrás tu dinero de vuelta.

Ejemplo de apuesta sin empate en Codere

Las apuestas sin empate Codere son muy comunes en el fútbol, así que, para que quede todo más que claro, pondremos de ejemplo un partido como el amistoso entre Brasil e Inglaterra en donde las cuotas son:

Victoria para Inglaterra: 1.33

Victoria para Brasil 2.85

Si hacemos una apuesta sin empate por el triunfo de Inglaterra arriesgando $3000 y acertamos, obtendremos un retorno de $3990, claro que, si Brasil gana, perderemos esos $3000. En cambio, si finalmente acaba en un empate, obtendremos la devolución del dinero apostado.

Consejos para hacer una apuesta sin empate en Codere Argentina

Siempre es bueno informarse de los tips sobre estrategias de apuestas y de mercados como las apuestas sin empate Codere, así que, tomamos nota de algunos consejos de los tipsters para usar este mercado de manera correcta:

Es un mercado en el cual las cuotas son bajas, por consiguiente, compará lo que ofrecen otros tipos de apuestas.

Si el resultado no es muy evidente, usá las apuestas sin empate Codere como una estrategia para tener retornos si el marcador queda igualado.

Como toda apuesta que quieras realizar, es aconsejable que veas el historial y estadísticas de los equipos que participan en ese evento.

Es conveniente ejecutar apuestas sin empate Codere en combinación con otras para aumentar el valor de la cuota en los boletos de apuestas.

No se recomienda usar este mercado de apuestas de manera abusiva, dado que nunca se obtendrá grandes ganancias, lo mejor es probar distintas alternativas de mercados.

¿Cuándo conviene hacer una apuesta sin empate en Codere?

Las apuestas sin empate Codere son convenientes en algunas circunstancias:

Cuando quieras realizar apuestas parlay para aumentar las potenciales ganancias.

Cuando no haya certeza sobre el resultado final del encuentro.

Si no querés arriesgar tanto y sólo deseas probar suerte.

En el caso de que seas principiante y pretendas empezar a usar tus primeras estrategias de apuestas.

¿Vale la pena hacer una apuesta sin empate en Codere?

Las apuestas sin empate Codere son una opción más que podés elegir, vale la pena usarlas si querés asegurarte alguna ganancia o conseguir un reembolso si el evento finaliza con un empate.

También existen otros mercados en los que podés apostar reduciendo riesgos, por ejemplo, el de Doble Oportunidad, conviene que lo compares con ese tipo de apuestas para ver cuál te rinde más, eso si no quieres arriesgar tanto.

Si te animás a aventurarte un poco más, podés buscar otros mercados para conseguir mejores cuotas y, por ende, mayores ganancias potenciales.

Ventajas

Menor riesgo : sólo se apuesta por dos resultados, eliminando la posibilidad del empate.

: sólo se apuesta por dos resultados, eliminando la posibilidad del empate. Apuesta fácil de entender: el apostador únicamente debe aguardar por la victoria o derrota de su equipo, si hay un empate, sabe que el valor apostado será restituido.

el apostador únicamente debe aguardar por la victoria o derrota de su equipo, si hay un empate, sabe que el valor apostado será restituido. Combinación con otros mercados: se puede utilizar para combinar apuestas en un mismo boleto y aumentar las ganancias.

Riesgos

Rentabilidad baja: es un mercado en el que no encontrarás cuotas interesantes.

es un mercado en el que no encontrarás cuotas interesantes. Restricciones en algunos deportes: este tipo de apuesta es particular y no está presente en todas las disciplinas deportivas como te indicamos anteriormente.

Más preguntas:

Para concluir esta guía rápida, resumimos el artículo con 3 preguntas sobre lo fundamental de las apuestas sin empate Codere

¿Cómo funciona el empate en Codere?

Las apuestas sin empate Codere permiten que el usuario elija por la victoria de uno de los dos equipos que se enfrentan, de esa manera, si el equipo por el cual apostó consigue el triunfo, el apostador obtendrá ganancias. Si su selección no es vencedora, perderá el dinero apostado. Finalmente, en el caso de un empate, la casa devuelve el valor puesto en juego.

¿Hay alternativas a la Apuesta sin Empate?

Por supuesto, Codere tiene muchísimos mercados de apuestas disponibles como resultado final, hándicap, más/menos, 1° tiempo/ 2° tiempo, también si estás buscando un mercado similar sin tantos riesgos, podés apostar en el mercado Doble Oportunidad.

¿Cómo apostar gana o empata en Codere?

Para apostar en el mercado gana o empata en Codere, tenés que ir a la sección de apuestas deportivas, elegir el deporte y evento de tu interés, buscar el mercado correspondiente, colocar el monto que deseas apostar y confirmar la apuesta.