Unlikely link-up! Retired Chelsea legend Eden Hazard reunited with Swansea ballboy Charlie Morgan 11 years on from infamous kick incident - with mischievous kid now a multi-millionaire

Ritabrata Banerjee
Eden Hazard Charlie Morgan ChelseaGetty/ Eden Hazard Instagram
Eden HazardChelseaEFL CupSwansea CityPremier League

Eden Hazard caught up with former Swansea ballboy Charlie Morgan whom the player had infamously kicked 11 years ago.

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  • Hazard caught up with ex-Swansea ballboy
  • Infamously kicked Morgan 11 years ago
  • Morgan is now a multi-millionaire

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