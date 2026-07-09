Glentoran Overview

Bisakah Carrick menjadi yang pertama di United sejak era Fergie? Prediksi masa bakti

Michael Carrick kini menjadi manajer terbaru yang mengambil tantangan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu Manchester United, namun apakah ia mampu meraih gelar pertama sejak era Sir Alex Ferguson? The Red Devils belum berhasil merebut gelar Liga Premier sejak perpisahan dengan manajer legendaris asal Skotlandia itu, dan juga kesulitan menemukan stabilitas di bangku cadangan. Mikael Silvestre mengatakan kepada GOAL bahwa manajer berikutnya berpotensi untuk bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.