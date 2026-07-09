Glentoran Overview

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Alex Ferguson Michael Carrick Manchester United

Bisakah Carrick menjadi yang pertama di United sejak era Fergie? Prediksi masa bakti

Michael Carrick kini menjadi manajer terbaru yang mengambil tantangan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu Manchester United, namun apakah ia mampu meraih gelar pertama sejak era Sir Alex Ferguson? The Red Devils belum berhasil merebut gelar Liga Premier sejak perpisahan dengan manajer legendaris asal Skotlandia itu, dan juga kesulitan menemukan stabilitas di bangku cadangan. Mikael Silvestre mengatakan kepada GOAL bahwa manajer berikutnya berpotensi untuk bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.

M. CarrickPremier League
Benjamin Sesko Matheus Cunha Manchester United 2025-26

Sesko menetapkan target gol untuk Utd yang seharusnya ‘dicantumkan dalam kontrak’

Benjamin Sesko telah diberi target gol untuk musim 2026-27 yang seharusnya “tercantum dalam kontraknya” di Manchester United, dengan Dwight Yorke menjelaskan kepada GOAL mengapa striker asal Slovenia itu bisa “bersinar” bersama Setan Merah. Michael Carrick membutuhkan penyerang andalannya untuk melakukan hal itu jika ingin Old Trafford kembali bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier.

B. SeskoPremier League
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July 2026
Conference League Qualification
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Glentoran
GLE
1
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RFS
2
FT
Conference League Qualification
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RFS
RFS
2
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Glentoran
GLE
0
FT
agg 4 - 1
August 2026
Premiership
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Glentoran
GLE
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Limavady
LIM
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Standings

Premiership crestPremiership

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
6Crusaders crestCrusaders00000000
7Dungannon Swifts crestDungannon Swifts00000000
8Glentoran crestGlentoran00000000
9Larne crestLarne00000000
10Limavady crestLimavady00000000
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