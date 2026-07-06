S.S. Arezzo Overview

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Morgan Rogers Aston Villa 2025-26

“Os grandes jogadores sempre se transferiram” - Declaração de Rogers ao Arsenal irrita ex-jogador do Villa

Tony Cascarino admitiu ao GOAL que “os grandes jogadores sempre se transferiram”, mas o ex-atacante do Aston Villa ainda está incomodado com a situação um tanto intrigante em que Morgan Rogers está no centro de intensos rumores de transferência. Especula-se que o jogador da seleção inglesa possa ser transferido para o Arsenal por uma quantia elevada, já que o Aston Villa precisa autorizar vendas para cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR).

M. RogersPremier League
Phil Foden Aston Villa badge 2026

Reviravolta no City! Foden explica por que o Villa poderia ser uma “ótima escolha”

Phil Foden viu sua carreira dar uma guinada negativa no Manchester City, segundo disse Tony Cascarino ao GOAL, e o jogador da seleção inglesa foi informado de que uma transferência para o Aston Villa neste verão poderia ser uma “ótima jogada”. O Aston Villa pode em breve precisar buscar outro jogador criativo no mercado, já que Morgan Rogers continua sendo alvo de intensos rumores de saída na região de West Midlands.

P. FodenManchester City
Morgan Rogers Martin Odegaard Aston Villa Arsenal 2025-26

Rogers entra, Odegaard sai? Ex-jogador do Arsenal reage aos rumores de transferência

O Arsenal está sendo fortemente associado a Morgan Rogers. Será que isso significa que, no Emirates Stadium, a chegada de um jogador implicará na saída de outro, já que o meia do Aston Villa substituiria Martin Odegaard nos planos de Mikel Arteta? Stefan Schwarz comentou sobre esses rumores surpreendentes de transferência durante uma entrevista exclusiva ao GOAL, e o ex-meio-campista dos Gunners espera que o capitão do clube, campeão da Premier League, permaneça no time por enquanto.

M. RogersM. Oedegaard
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026

“Ridículo” - o preço de 130 milhões de libras de Rogers deixa lenda do Arsenal boquiaberta

A lenda do Arsenal, Emmanuel Petit, expressou seu total espanto com a avaliação de 130 milhões de libras (172 milhões de dólares) atribuída ao astro do Aston Villa, Morgan Rogers. O ex-meio-campista dos Gunners descreveu o valor como uma “soma ridícula de dinheiro”, enquanto Mikel Arteta continua avaliando uma contratação que quebraria recordes para o jogador da seleção inglesa.

M. RogersArsenal
Chelsea v Newcastle United - Premier League

Chelsea, Newcastle, Forest e Villa são multados por violações das regras da UEFA

A UEFA anunciou uma nova onda de sanções financeiras contra vários grandes clubes europeus, sendo que os times da Premier League — Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest e Aston Villa — receberam multas significativas. O Órgão de Controle Financeiro dos Clubes (CFCB) da entidade confirmou as medidas disciplinares após uma avaliação detalhada dos requisitos de sustentabilidade financeira para as próximas temporadas.

ChelseaNewcastle
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Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Bournemouth crestBournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton crestBrighton00000000
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