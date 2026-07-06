S.S. Arezzo Overview

Rogers entra, Odegaard sai? Ex-jogador do Arsenal reage aos rumores de transferência

O Arsenal está sendo fortemente associado a Morgan Rogers. Será que isso significa que, no Emirates Stadium, a chegada de um jogador implicará na saída de outro, já que o meia do Aston Villa substituiria Martin Odegaard nos planos de Mikel Arteta? Stefan Schwarz comentou sobre esses rumores surpreendentes de transferência durante uma entrevista exclusiva ao GOAL, e o ex-meio-campista dos Gunners espera que o capitão do clube, campeão da Premier League, permaneça no time por enquanto.