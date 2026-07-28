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Mohamed Salah transfer piyasasını hareketlendiriyor: Gizli toplantı her şeyi belirledi

Transfers
M. Salah
M. Salah
MLS NEXT Pro
Premier Lig
Süper Lig
Liverpool
Beşiktaş
Mısır
ABD
Suudi Arabistan
Türkiye
İngiltere

İmzası için 3 kulüp yarışıyor

Tarihi Liverpool serüveninin sona ermesinin ardından, bu yaz transfer döneminde kendisiyle sözleşme imzalamak için rekabetin kızıştığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah, geleceğiyle ilgili yeni ve şaşırtıcı gelişmeleri ortaya koyan Türk basınındaki haberlerin ardından tüm gözleri üzerine çekti.

Salah, Liverpool ile dokuz yıl süren olağanüstü bir kariyerin perdesini kapattı. Bu süre zarfında adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı; takımı mümkün olan tüm yerel ve kıtasal kupaları kazanmaya taşıdıktan sonra Anfield'dan Liverpool forması giymiş en büyük oyunculardan biri olarak ayrıldı.

Türk kulübü Beşiktaş, Muhammed Salah'ın hizmetlerini elde etmeye en yakın takımdı; iki taraf, oyuncunun bir sezonluk, ek bir sezon uzatma opsiyonlu bir sözleşmeye imza atmasını öngören bir anlaşmaya varmıştı.

Ancak Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen, Pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, ilkesel anlaşmaya rağmen transferin son aşamalarında oyuncunun mali talepleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durduğunu açıkladı.

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Ünlü Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na göre, Salah'ın Türkiye Ligi'ndeki kulüplerden birçok teklifinin yanı sıra Amerika Ligi ve Suudi Ligi'nden de teklifleri bulunuyor.

Sabuncuoğlu, "X" platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Salah ve menajeri Ramy Abbas'ın, sunulan tüm resmi teklifleri değerlendirmek ve Mısırlı yıldızın bir sonraki durağı hakkında nihai kararı vermek amacıyla bugün bir toplantı gerçekleştireceğini doğruladı.

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