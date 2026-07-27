Ortaya çıktı: Mohamed Salah’ın Beşiktaş’a transferi neden suya düşecek?

Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş’ın Salah’ı transfer etme çabaları önemli bir çıkmaza girdi; kulüp yönetimi görüşmelerin askıya alındığını doğruladı. 30 Haziran’da Anfield’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Mısırlı milli futbolcunun, İstanbul’a transferine çok yaklaştığı düşünülüyordu; kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmak için yıllık 12,5 milyon avro tutarında muazzam bir maaş ödemeye hazırdı.

Ancak Beşiktaş’ın karşılamaya yanaşmadığı ticari haklar ve menajerlik ücretleri konusunda yeni pürüzler ortaya çıktı. Özellikle forma satışlarından elde edilecek gelir payı ve Salah’ın menajeri tarafından talep edilen komisyon, son engeller olarak ortaya çıktı.

Beşiktaş spor direktörü Onder Ozen, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir süredir Mohamed Salah hakkındaki spekülasyonlar artıyor. Konu her açıdan tartışıldı. Bu konuda açıklığa kavuşturmak istediğimiz bazı hususlar var. Salah ile temasa geçtik. Bu görüşmelerde transferin finansmanına ilişkin bir model de ele alındı.”