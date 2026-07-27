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Ortaya çıktı: Mohamed Salah’ın Beşiktaş’a transferi neden suya düşecek?
Mali talepler, Salah ile ilgili görüşmeleri durdurdu
Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş’ın Salah’ı transfer etme çabaları önemli bir çıkmaza girdi; kulüp yönetimi görüşmelerin askıya alındığını doğruladı. 30 Haziran’da Anfield’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Mısırlı milli futbolcunun, İstanbul’a transferine çok yaklaştığı düşünülüyordu; kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmak için yıllık 12,5 milyon avro tutarında muazzam bir maaş ödemeye hazırdı.
Ancak Beşiktaş’ın karşılamaya yanaşmadığı ticari haklar ve menajerlik ücretleri konusunda yeni pürüzler ortaya çıktı. Özellikle forma satışlarından elde edilecek gelir payı ve Salah’ın menajeri tarafından talep edilen komisyon, son engeller olarak ortaya çıktı.
Beşiktaş spor direktörü Onder Ozen, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir süredir Mohamed Salah hakkındaki spekülasyonlar artıyor. Konu her açıdan tartışıldı. Bu konuda açıklığa kavuşturmak istediğimiz bazı hususlar var. Salah ile temasa geçtik. Bu görüşmelerde transferin finansmanına ilişkin bir model de ele alındı.”
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Beşiktaş yetkilileri geçici çekilmeyi doğruladı
İletişimdeki kopukluk, kulübün önceden belirlediği hukuki ve mali sınırları aşmayı reddetmesinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ozen, yeni sezonun başlangıç tarihine yaklaşılmasıyla birlikte anlaşmanın havasının kökünden değiştiğini de açıkladı.
Ozen şunları söyledi: “Mali konular gündeme geldiğinde, ilk günkü o akıcı hava 21 Temmuz itibarıyla yavaşlamaya başladı. Bilgi akışını ve mali konuları çıkmaza sokacak talepler gelmeye başladı.”
Spor direktörü, kulübün Salah gibi bir oyuncunun transferi için bile yasadışı komisyon ödemeleri veya sürdürülemez mali taahhütler alma riskini göze almayacağını vurguladı. Ozen, “Oyuncu menajerliği alanında çalışmak yasaldır ve komisyonun yasal bir değeri vardır; bu değeri aşmak ise yasadışı bir duruma yol açabilir” diye ekledi. "Beşiktaş söz konusu olduğunda, böyle bir duruma girmemek de kulübe ait olmanın gereklilikleri arasındadır. Başkan, popüler olmayan bir karar aldı ve Salah transferi konusunda müzakere masasından geçici olarak çekilmeye karar verdi."
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Beşiktaş, AC Milan’ın Leao’suna yöneliyor
Salah transferi pamuk ipliğine bağlıyken, Beşiktaş hiç vakit kaybetmeden aynı kalitede bir yedek hedef belirledi. Football Italia’ya göre, Türk kulübü Portekizli kanat oyuncusu Leao’nun transfer olasılığı konusunda AC Milan ile resmi olarak görüşmelere başladı.
Leao, kanatlarda benzer bir rol üstlense de, daha genç ve patlayıcı bir yetenek olması, Italiano’nun taktik düzenine farklı bir dinamik katacaktır.
Salah gibi serbest bir oyuncudan Leao gibi sözleşmeli bir yıldıza geçiş, belirgin finansal zorluklar getiriyor. Milan'ın tutumu ise kararlı: geçici çözümlerle ilgilenmiyorlar. Rossoneri'nin, ilgilenen taraflara, satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yerine sadece nakit satışını değerlendireceklerini bildirdiği belirtiliyor.
Eski Serie A Yılın Futbolcusu’nun transfer bedelinin 50 milyon ile 60 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'ye transfer konusunda talepler ve oyuncunun tutumu
Leao’yu kadroya katmak için Milan’ın transfer ücreti taleplerini karşılamak tek başına yeterli olmayacak. Oyuncu, kendisini Avrupa’nın geleneksel ilk beş liginden uzaklaştıracak herhangi bir transfer konusunda yüksek beklentiler içinde.
Haberlere göre Leao, maaş talepleri tam olarak karşılanmadıkça Türkiye Süper Ligi’ne transfer olmayı düşünmeyecek. Özellikle Portekiz milli takım oyuncusunun, performansa bağlı primlerin de ekleneceği şekilde sezon başına en az 8 milyon avro maaş talep ettiği söyleniyor. Bu, herhangi bir Türk kulübü için önemli bir taahhüt anlamına geliyor; ancak Beşiktaş, takımın sembolü olacak bir isim arayışında olduğu için söz konusu rakamlardan yılmamış görünüyor.
Leao’ya olan ilgi sadece Beşiktaş ile sınırlı değil; son haftalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Ancak “Kara Kartallar”, Milan’a yapacakları resmi teklifin bu yarışta kendilerine üstünlük sağlayacağını umuyor.
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