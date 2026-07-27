Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk ekibi Beşiktaş'a transferine yönelik müzakereler, son günlerde ileri aşamalara ulaşmasının ardından tıkandı.

Türk kulübü, Mısırlı milli futbolcuyu Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor. İki taraf arasındaki görüşmeler, Beşiktaş'ın teklifini iki sezonluk bir sözleşmeye yükseltmesiyle olumlu bir gelişme kaydetmişti.

Türk basınında yer alan haberler, yeni teklifin yıllık garanti 15 milyon euroluk bir maaş içerdiğini ortaya koydu. Ancak müzakereler, oyuncunun menajeri Rami Abbas'ın taleplerine takıldı.

Türk gazeteci Ozan Şahinoğlu, transferin yeniden çıkmaza girdiğini doğrulayarak, Abbas'ın talep ettiği maddelerin ek maliyetinin, başta imaj hakları ve forma satışlarından pay olmak üzere, neredeyse oyuncunun maaşına eşit olduğunu belirtti.

Türk gazeteci, "X" platformundaki hesabından paylaştığı bir gönderide, anlaşmazlıkların aşılması ve anlaşmanın tamamlanması amacıyla Salah'ın menajeri ile Beşiktaş yönetimi arasında yeni bir toplantı yapılacağına işaret etti.

Öte yandan "turkiyetoday" gazetesi, Beşiktaş yönetiminin, yıllık toplam gelirini 19 ila 20 milyon euro arasına yükseltebilecek olan nihai teklife yanıt vermesi için Salah'a 24 saatlik süre tanıdığını aktardı.

Gazete, teklifin sabit maaş olarak 15 milyon euro, buna ek olarak performansa bağlı yaklaşık 4 milyon euro teşvik primi ve imaj haklarına ilişkin özel maddeler içerdiğini açıkladı. Tüm primlerin devreye girmesi halinde ise Türk kulübünün iki sezona uzanan sözleşmedeki toplam yükümlülüğünün 40 milyon eurodan fazlasına ulaşacağını belirtti.