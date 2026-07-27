Muhammed Salah'ın futbol kariyerinde yeni bir sayfanın açılması an meselesi gibi görünüyor; zira Mısırlı yıldız, bu yaz Türk ekibi Beşiktaş'ın formasını giymeye yaklaşıyor.

Türk kulübü, Salah'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmak için, iki yıllık bir sözleşmeyle yıllık yaklaşık 15 milyon euro maaş içeren resmi bir teklif sundu.

Bu bağlamda, Premier Lig pazarlama danışmanı Amr el-Ravi, "El-Nahar" kanalına önemli açıklamalarda bulunarak Salah'ın bu seçeneğe yönelmesinin nedenlerini anlattı.

El-Ravi şöyle konuştu: "Muhammed Salah, kariyerini şık ve tatmin edici bir şekilde noktalamak istiyor; özellikle de artık hiç kimseye herhangi bir şey kanıtlamaya ihtiyacı kalmadığı için."

Ve ekledi: "Salah, İngiltere'deki büyük mirasını ve Liverpool taraftarlarıyla olan iyi ilişkisini korumak amacıyla Premier Lig'deki başka herhangi bir kulübe transfer olma fikrini reddetti."

El-Ravi açıklamalarını şöyle tamamladı: "Muhammed Salah, Avrupa'da kalmaya bağlı olduğu için Suudi Ligi seçeneğini eledi; bu da Beşiktaş'ı onun için ideal adres haline getirdi."