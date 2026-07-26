Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Beşiktaş kapısından Türkiye Ligi'nde oynama deneyimini yaşamaya oldukça yaklaştı.

Güvenilir Türk medya mensubu Levent Ümit Erol, Muhammed Salah'ın gelecek sezon Beşiktaş'ta giyeceği forma numarasını belirlediğini aktardı.

Erol, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Tüm paylaşımlarımda söylediğim sözün arkasındayım; Salah, Beşiktaş'ta 11 numaralı formanın sahibi olacak."

Erol sözlerine şöyle devam etti: "Salah'ın reklam tanıtımları, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, kartal sembolleri ve amblemleri kullanılarak çekilecek."

Türk devletindeki üst düzey isimlerin de Salah'ın transferinin tamamlanmasında rol oynayacağını belirtti.

Erol mesajını şu sözlerle tamamladı: "Ey Beşiktaş taraftarı, içiniz rahat olsun, Salah'ı alacaksınız."

Haber S Balıkesir sitesi, Beşiktaş'ın Salah'a 15 milyon euro değerinde garanti yıllık maaşın yanı sıra performansa bağlı yaklaşık 4 milyonluk primler önerdiğini aktardı.

Türk devi ayrıca, eski Liverpool yıldızına iki yıl süreli bir sözleşme sundu.