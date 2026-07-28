Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, önce Başkan Serdal Adalı'nın da kısa süre önce dile getirdiği Salah'ın menajerine yönelik eleştirileri yineledi. Buna göre hücum oyuncusunun temsilcisi, Boğaz'da atılacak imzaya ilişkin görüşmelerde komisyon talebini kısa süre içinde sert şekilde yükseltti.

Özen, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını düşünebilirim ama kulübümüzün izlediği belirli bir politika var ve bundan sapmayız" dedi. Oyuncu menajerlik şirketlerine ödenen komisyonların yasalarla düzenlendiğini ve bunun görmezden gelinmesinin "yasa dışı bir eylem" anlamına geleceğini vurgulayan Özen, "Konu Beşiktaş olduğunda, böyle bir durumun içine girmemek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle şimdilik Salah ile artık görüşme yapılmıyor, ancak 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferi henüz tamamen rafa kalkmış değil. Özen, "Teklif masada duruyor. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir ama başka bir teklif olmayacak" dedi. "Başka kulüplerle de görüştüklerini söylediler, belki orada bir sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif nihai noktadır."

Mohamed Salah, Beşiktaş'ın transfer hücumunun bir sonraki parçası yine de olacak mı?

Salah, geride kalan sezonun sonunda dokuz yılın ardından Liverpool'dan ayrıldı. Normalde sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyordu ancak iki taraf fesih konusunda anlaşınca Mısırlı yıldız artık bonservissiz durumda. Suudi Arabistan'dan ve ABD'den kulüplerin yanı sıra, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Salah için devrede olduğu belirtiliyor.





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Bu arada Beşiktaş için eski Liverpoollu, dikkat çekici bir transfer hücumunun bir sonraki parçası olabilir. FC Bayern'den iyi bir altı milyon avroya gelen Alexander Nübel ile yeni bir üst düzey kaleci kadroya katıldı. Leandro Trossard ile (Arsenal'den 18 milyon avroya alındı) Salah teorik olarak ileride korkulan bir kanat ikilisi oluşturabilir, ayrıca Beşiktaş, Salih Özcan'ı da (Borussia Dortmund'dan bonservissiz) orta sahanın merkezine önemli bir takviye olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Benfica'dan kiralanan Orkun Kökçü için kullanılan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu da anılmadan geçilmemeli.

Ayrıca Beşiktaş, son olarak Bologna'da çok başarılı bir dönem geçiren Vincenzo Italiano'yu yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. Hedef net: 2021'deki son Türkiye şampiyonluğunun üzerinden beş yıl geçtikten sonra Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ve özellikle seri şampiyon Galatasaray'a yeniden daha fazla rakip olmak istiyor. Geride kalan beş sezonda en iyi derece 2023'teki üçüncülük olurken, Beşiktaş geçen Süper Lig sezonunu dördüncü sırada tamamladı.