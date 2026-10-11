Ribadesella CF Overview

Notes des joueurs de Marseille face à Angers : une démonstration à cinq buts

Marseille a montré la richesse de son attaque lors d’une victoire spectaculaire 5-2 sur la pelouse d’Angers. Après une frayeur en début de match, le club phocéen a dominé les débats. Les contributions décisives d’Amine Harit et d’Amine Gouiri ont permis aux visiteurs de repartir avec les trois points au terme d’une rencontre de Ligue 1 riche en buts.