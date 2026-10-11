Ribadesella CF Overview

Marseille a montré la richesse de son attaque lors d’une victoire spectaculaire 5-2 sur la pelouse d’Angers. Après une frayeur en début de match, le club phocéen a dominé les débats. Les contributions décisives d’Amine Harit et d’Amine Gouiri ont permis aux visiteurs de repartir avec les trois points au terme d’une rencontre de Ligue 1 riche en buts.
Marseille s’est incliné de justesse (1-0) au Stade Vélodrome face à l’Olympiacos, qui a signé une victoire à l’extérieur grâce à une prestation disciplinée en Ligue Europa. Un but de Santiago Hezze en fin de première période a fait la différence lors d’une soirée frustrante pour le club français.
Marseille s’apprêterait à céder Pierre-Emile Hojbjerg lors du prochain mercato hivernal afin d’éviter de sévères sanctions financières. La Juventus apparaît comme la principale prétendante pour recruter le capitaine du Danemark, le club italien souhaitant renforcer son milieu de terrain à la mi-saison.