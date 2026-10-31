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O atacante Ellis Simms, do Coventry City, está prestes a concretizar uma surpreendente mudança de seleção após obter oficialmente a cidadania polonesa. O jogador de 25 anos, que já foi convocado para as seleções de base da Inglaterra, agora pode representar a Polônia na próxima Data Fifa de novembro.

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Simms obtém cidadania polonesa

O atacante nascido em Oldham pode representar a Polônia por causa de sua avó. Embora tenha participado de períodos de treinamento das seleções sub-18 e sub-20 da Inglaterra, Simms nunca atuou pela seleção principal inglesa.

Após solicitar a cidadania polonesa no início deste ano, Simms teve o pedido aprovado. Segundo o veículo polonês Meczyki, a ex-promessa do Everton está apresentando os documentos finais para obter o passaporte, em um processo que deve ser mera formalidade.

Getty Images

Urban confirma interesse da Polônia

A Polônia busca reforços para o ataque, enquanto o capitão Robert Lewandowski, de 38 anos, se aproxima da reta final da carreira. Apesar de o jogador do Chicago Fire ter marcado três gols recentemente em uma partida, Jan Urban quer integrar novos talentos à equipe.

Urban, que anunciará a convocação na próxima sexta-feira, confirmou o interesse da seleção no atacante do Coventry. “Primeiro, a documentação: o passaporte e todas as formalidades. Só depois ele será considerado”, disse Urban.

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“Se acharmos que ele pode ajudar a seleção, será convocado. Caso contrário, vamos esperar que ele evolua. Não é segredo que estamos interessados nele.”

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Missão de permanência na Premier League

No clube, Simms vive o retorno do Coventry à primeira divisão sob o comando de Frank Lampard, ídolo do Chelsea. Depois de marcar 13 gols e ajudar a garantir o acesso vindo da Championship na temporada passada, ele foi titular em apenas um dos oito primeiros jogos da equipe na Premier League nesta temporada, embora tenha marcado recentemente na vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle.

Ao falar sobre o desafio, Simms afirmou: “Eu já conhecia um pouco a liga, as exigências e o que é preciso para ser competitivo nesse nível. Por isso, foi um grande desafio para mim provar meu valor novamente nesse nível.”

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Ele acrescentou: “Sabemos como a liga é implacável. O nível é muito mais alto do que no ano passado. Ouvi falar do tamanho da torcida do Coventry e da grandeza do clube. Estávamos esperando para voltar à Premier League.

“Já se passaram 20 e poucos anos, então estamos felizes por termos conseguido, como jogadores, levar o clube de volta. Agora só queremos tentar permanecer lá. Sabemos que é difícil, mas acreditamos em nós mesmos. Temos uma boa comissão técnica, bons torcedores e, se todos permanecermos unidos, tenho certeza de que podemos continuar na liga.”

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Simms aguarda possível estreia na Liga das Nações

Simms agora aguardará a convocação de Urban na próxima sexta-feira para saber se será chamado imediatamente. Se for convocado, o jogador de 25 anos poderá estrear pela seleção principal quando a Polônia enfrentar Romênia e Suécia em seus jogos da Liga das Nações em novembro.