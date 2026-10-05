Como conseguir ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bósnia e Herzegovina enfrenta a Polônia em uma empolgante partida do Grupo B4 da Liga das Nações da UEFA, no Estádio Bilino Polje, em Zenica, no dia 5 de outubro de 2026. Este duelo de alto nível reúne duas seleções europeias apaixonadas na briga por pontos cruciais no grupo.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar no Estádio Bilino Polje. Descubra os canais oficiais de venda, opções no mercado secundário, informações sobre preços e como comprar seus ingressos hoje.

Quando será o pontapé inicial de Bósnia e Herzegovina x Polônia pela Liga das Nações B da UEFA?

Bósnia e Herzegovina x Polônia acontece no Estádio Bilino Polje, em Zenica, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina (NFSBIH), responsável pelas vendas primárias dos jogos internacionais em casa. O portal oficial é o principal destino para garantir ingressos pelo preço de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como a Ticombo são a melhor opção.

Quanto custam os ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da NFSBIH normalmente começam em € 20 para lugares de entrada geral atrás dos gols, com os custos aumentando de acordo com o setor e a visão no Estádio Bilino Polje.

Em mercados secundários, como a Ticombo, os preços dos ingressos atualmente começam em € 48 por assento, com os valores finais variando conforme o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Bósnia e Herzegovina x Polônia pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Bósnia e Herzegovina x Polônia

A Bósnia e Herzegovina registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Ao longo dessas cinco partidas, a Bósnia marcou oito gols e sofreu sete, sem conseguir vitórias consecutivas nessa sequência.

Os últimos cinco jogos da Polônia renderam uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Nigéria em um amistoso, após uma derrota por 2 a 0 para a Ucrânia. O time de Urban marcou sete gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas, com as vitórias sobre Albânia e Malta nas Eliminatórias da Copa do Mundo sendo os únicos pontos positivos.

Bósnia e Herzegovina x Polônia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em outubro de 2020, quando a Polônia venceu por 3 a 0 em uma partida da Liga das Nações A da UEFA, em Varsóvia. Antes disso, a Bósnia e Herzegovina havia derrotado a Polônia por 1 a 2 no confronto anterior, em Sarajevo, no mesmo mês. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Polônia leva vantagem, com três vitórias contra uma da Bósnia, além de um empate.

Classificação de Bósnia e Herzegovina x Polônia