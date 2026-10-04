Enquanto a Bósnia se prepara para o próximo confronto da Liga das Nações, o foco segue totalmente voltado para o vazio deixado por seu capitão de saída. Barbarez falou com a imprensa sobre a situação do atacante lendário, indicando que o jogador deve viajar para a Alemanha imediatamente. A transição marca um ponto de virada significativo para a seleção, que busca construir um futuro sem sua figura mais icônica.

“Acho que ele tem de ir para a Alemanha hoje. Eu ficaria feliz se ele aparecesse, para vê-lo mais uma vez. Para ser sincero, não sou fã de algumas despedidas, tanto na vida privada quanto assim. Ainda vamos nos ver muitas vezes em nossas vidas, como tem sido até agora. Isso é o mais importante, que continuemos amigos, grandes pessoas, dignas e que se apoiam umas nas outras”, explicou Barbarez, como citado por Reprezentacija.