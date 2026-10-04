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Sergej Barbarez quebra o silêncio após a saída do talismã Edin Dzeko da seleção da Bósnia antes do confronto crucial com a Polônia
Barbarez fala sobre a saída de Dzeko
Enquanto a Bósnia se prepara para o próximo confronto da Liga das Nações, o foco segue totalmente voltado para o vazio deixado por seu capitão de saída. Barbarez falou com a imprensa sobre a situação do atacante lendário, indicando que o jogador deve viajar para a Alemanha imediatamente. A transição marca um ponto de virada significativo para a seleção, que busca construir um futuro sem sua figura mais icônica.
“Acho que ele tem de ir para a Alemanha hoje. Eu ficaria feliz se ele aparecesse, para vê-lo mais uma vez. Para ser sincero, não sou fã de algumas despedidas, tanto na vida privada quanto assim. Ainda vamos nos ver muitas vezes em nossas vidas, como tem sido até agora. Isso é o mais importante, que continuemos amigos, grandes pessoas, dignas e que se apoiam umas nas outras”, explicou Barbarez, como citado por Reprezentacija.
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Ajustes táticos e condição física do elenco
Apesar da perda de Dzeko, Barbarez segue otimista em relação à profundidade e à preparação dos demais integrantes do elenco. O treinador destacou que, embora o cansaço seja um fator após o intenso empate com a Suécia, o restante do grupo de 25 jogadores está em forma e disponível para ser escalado. Isso inclui possíveis mudanças no setor de goleiros, caso certos índices físicos sejam atingidos durante o treino.
"Só o Edin se despediu de nós, fora isso, todos os 25 jogadores estão aqui, todos estão prontos. Há cansaço, mas ainda temos mais de 24 horas. Embora alguns tenham três jogos nas pernas, eu digo que, se querem jogar no mais alto nível, então é isso", declarou Barbarez.
Contratempos físicos de Bazdar e limites do elenco
Ao abordar a ausência de Samed Bazdar da convocação nas últimas três partidas, o técnico explicou que uma lesão precoce limitou bastante a disponibilidade do jogador. Bazdar ficou fora dos dois primeiros jogos, tendo participado de apenas um treino antes da segunda partida. Sua reintegração ao grupo ficou ainda mais complicada quando Dzeko voltou ao elenco antes do confronto contra a Suécia, deixando não restarem mais vagas na lista.
"Ele esteve lesionado nos dois primeiros jogos. Fez apenas um treino antes da segunda partida. Edin voltou ao elenco antes da Suécia e, infelizmente, não havia mais vagas. Espero que ele dê o máximo no treino de hoje, mas vocês sabem que dois deles terão de ir para a arquibancada", revelou o treinador da Bósnia.
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O desafio de enfrentar a Polônia
A Polônia também não contará com uma figura lendária própria, com Robert Lewandowski fora da partida. Barbarez foi rápido em traçar paralelos entre as situações das duas seleções, reconhecendo o impacto psicológico de perder talismãs tão importantes. No entanto, ele alertou que a profundidade do elenco da Polônia continua sendo uma ameaça significativa, independentemente das ausências individuais.
"Vivemos a mesma coisa com Robert como vivemos com Edin. Robert vai continuar jogando, mas quando ele não está lá... são personalidades por causa de quem todos vão ao estádio e por causa de quem todo adversário tem enorme respeito. Vivemos a mesma coisa que contra a Suécia, que muda 5 ou 6 jogadores e ainda assim tem qualidade", observou Barbarez.
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