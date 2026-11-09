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Como comprar ingressos para Polônia x Suécia: preços, informações sobre o jogo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA, vendas de última hora e mais

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Polônia enfrenta a Suécia na Liga das Nações B da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto internacional de peso: a Polônia se prepara para receber a Suécia na Tarczyński Arena, em Wrocław. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida decisiva do grupo, com grandes implicações para a promoção e para a classificação no torneio.

GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Polônia x Suécia pela Liga B das Nações da UEFA?

Polônia x Suécia será disputado na Tarczynski Arena, em Wroclaw, com horário de início ainda a confirmar.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Tarczynski Arena Wroclaw

Onde comprar ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pela Łączy nas piłka, plataforma oficial de venda de ingressos da Federação Polonesa de Futebol para jogos da seleção nacional. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou se determinados setores ficarem indisponíveis na plataforma, sites de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial custam a partir de aproximadamente € 30 a € 45.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 79 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Polônia x Suécia pela Liga B das Nações da UEFA: Tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Suécia

A Polônia somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para a Ucrânia em um amistoso. A derrota por 3 a 2 para a Suécia nas Eliminatórias da Copa do Mundo no início deste ano foi outro revés, embora as vitórias sobre Albânia e Malta tenham trazido algum alívio naquela campanha. A equipe de Urban marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, a Suécia teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas também uma derrota por 5 a 1 para a Holanda e um revés por 3 a 0 diante da França na fase de 32 equipes. A seleção empatou por 1 a 1 com o Japão na fase de grupos e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso antes do torneio. A equipe de Potter marcou doze gols nessas cinco partidas, mas sofreu dez, números que refletem um elenco capaz de produzir ofensivamente, embora tenha mostrado fragilidades defensivas no mais alto nível.

POL

POL - Sequência

NGA
E2-2
BIH
E0-0
SWE
D3-1
ROU
V6-0
BIH
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SWE

SWE - Sequência

FRA
D3-0
ROU
V2-1
POL
V3-1
BIH
E1-1
ROU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Polônia x Suécia: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em março de 2026, quando a Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia venceu a Suécia em casa por 2 a 0 em uma partida das Eliminatórias, em março de 2022. Nos cinco confrontos registrados, a Suécia leva vantagem, com três vitórias contra uma da Polônia e mais uma vitória polonesa. As seleções também se enfrentaram na Eurocopa de 2020, quando a Suécia venceu por 3 a 2.

Confrontos

PolôniaEmpateSuécia
1
0
4
Liga das Nações B
Suécia badge
Suécia
SWE
3
Polônia badge
Polônia
POL
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Suécia badge
Suécia
SWE
3
Polônia badge
Polônia
POL
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Polônia badge
Polônia
POL
2
Suécia badge
Suécia
SWE
0
FJ
Eurocopa
Suécia badge
Suécia
SWE
3
Polônia badge
Polônia
POL
2
FJ
Amistosos
Suécia badge
Suécia
SWE
3
Polônia badge
Polônia
POL
1
FJ
8Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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