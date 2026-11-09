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Como comprar ingressos para Romênia x Polônia: preços da Liga das Nações da UEFA B, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Romênia enfrenta a Polônia na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto entre seleções: a Romênia recebe a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas equipes europeias se enfrentam em uma partida da fase de grupos com implicações importantes para a promoção e para a classificação no torneio.

A GOAL traz os detalhes sobre a venda de ingressos, as categorias de assentos, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

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Liga das Nações B - Rodada 5
Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Bilete FRF, portal oficial de venda de ingressos da Federação Romena de Futebol para os jogos em casa disputados em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial ou determinadas categorias de assentos ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 15 para lugares atrás dos gols na Arena Națională.

Em plataformas do mercado secundário como a StubHub, os preços começam em torno de € 45 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais de venda oficiais.

Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Fase recente de Romênia e Polônia

ROU

ROU - Sequência

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
POL

POL - Sequência

NGA
E2-2
BIH
E0-0
SWE
D3-1
ROU
V6-0
BIH
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Romênia x Polônia: histórico recente de confrontos



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