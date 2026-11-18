Parabéns, você sobreviveu a mais uma Data Fifa! Sim, ela durou metade da pausa anterior no futebol de clubes, mas isso ainda é uma eternidade na vida de um torcedor, mesmo que tudo o que vimos ao longo dessas duas semanas acabe levando a um grande torneio empolgante.

Para as seleções europeias, esse ciclo culminará na Eurocopa de 2028, que será realizada no Reino Unido e na Irlanda, com jogos programados para Inglaterra, Escócia, País de Gales e Dublin. Nenhum dos anfitriões terá vaga automática no torneio (embora recebam tratamento preferencial para ter a melhor chance possível), o que deixa 24 vagas em disputa no sorteio da fase de grupos.

As eliminatórias só começarão em março. Nas duas últimas Datas Fifa, as seleções disputaram partidas da Liga das Nações, que determinarão sua posição no sorteio inicial da Euro. E, embora ainda faltem cerca de 18 meses para o início da fase final, esses jogos deram sinais de como algumas equipes estão se preparando.

Com isso em mente, nós da GOAL decidimos iniciar nosso ranking de forças da Euro 2028 com as 20 seleções da Uefa mais bem colocadas no ranking mundial provisório da Fifa após o fim da Data Fifa...

Atualização anterior: 8 de outubro de 2026.