Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

+18 | Play Responsibly | T&C's Apply | Commercial Content | Publishing Principles

CAF Confederations Cup

CAF Confederations Cup Overview

More
Explore Betting on GOAL
Explore Betting on GOAL
Advertisement

CAF Confederations Cup, fixtures & results

Thursday 9 April
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
FT
Friday 10 April
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
0
FT
Thursday 16 April
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
FT
agg 1 - 0
Saturday 18 April
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
FT
agg 1 - 1
Friday 8 May
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
FT
Friday 15 May
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
FT
agg 1 - 1
pen 7 - 8
More

Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
More

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
See more betting articles