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Black Bulls Maputo

Black Bulls Maputo Overview

England v Uruguay - International Friendly

White évoque son éloignement de la sélection anglaise et son départ du Qatar

Le défenseur d’Arsenal Ben White est revenu sur les circonstances mystérieuses de son départ de la Coupe du monde 2022 et sur sa mise à l’écart de l’équipe d’Angleterre qui a suivi. Désormais de retour en sélection sous les ordres de Thomas Tuchel, le défenseur polyvalent affirme qu’il assume les choix qu’il a faits durant cette période mouvementée de sa carrière internationale.

B. WhiteAngleterre
FBL-ENG-EUR-NATIONS-TRAINING

Tuchel confirme que Pickford reste le gardien numéro un de l’Angleterre

Thomas Tuchel s’est officiellement exprimé sur le débat naissant autour du poste de gardien titulaire de l’Angleterre, affichant clairement sa confiance en Jordan Pickford. Le gardien expérimenté d’Everton fait face à une nouvelle concurrence en la personne de James Trafford, alors que l’Angleterre se prépare à des rencontres de Ligue des nations à fort enjeu.

T. TuchelJ. Pickford
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3

Yamal et Oyarzabal manqueront le match de l’Espagne contre la Tchéquie

L’Espagne sera privée de deux de ses attaquants les plus influents pour son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Tchéquie. Le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal et le capitaine de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal sont tous deux forfaits pour le déplacement à Prague, alors que Luis de la Fuente doit composer avec un effectif qui s’amenuise.

L. YamalM. Oyarzabal
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Standings

Segunda Division crestSegunda Division

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
7Sporting Gijon crestSporting Gijon137151415-122
L
W
L
W
W
8Girona crestGirona1363422121021
L
L
W
W
D
9Real Oviedo crestReal Oviedo136341916321
W
L
D
W
W
10Las Palmas crestLas Palmas136251921-220
W
W
W
L
L
11Cordoba crestCordoba136162222019
W
D
W
W
L
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