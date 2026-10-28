+18 | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
Black Bulls Maputo Overview
Standings
More
Segunda Division
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|7
|Sporting Gijon
|13
|7
|1
|5
|14
|15
|-1
|22
|8
|Girona
|13
|6
|3
|4
|22
|12
|10
|21
|9
|Real Oviedo
|13
|6
|3
|4
|19
|16
|3
|21
|10
|Las Palmas
|13
|6
|2
|5
|19
|21
|-2
|20
|11
|Cordoba
|13
|6
|1
|6
|22
|22
|0
|19
Scommesse in primo piano
Pronostici Inter - Como: i nerazzurri vogliono tornare al successoSee more betting articles