วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก เกมที่ 7 : สาลิกาดงรับวิลล่า, ผีทำสงครามกุหลาบ, ปืนเยือนเจ้าป่า

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เดินทางเข้าสู่เกมที่ 7 พร้อมหลายคู่ที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, สถิติก่อนเกม และข้อมูลประกอบการ เดิมพันฟุตบอล โดยสัปดาห์นี้มีทั้งเกมสำคัญของ นิวคาสเซิล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแชมป์เก่า อาร์เซน่อล
เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปดู วิเคราะห์บอลวันนี้ 3 คู่เด่นที่ไม่ควรพลาด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า
คืนวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 23:30 น.
นิวคาสเซิล กลับมาเล่นที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค หลังเกมล่าสุดพลาดท่าบุกแพ้ โคเวนทรี 1-4 ทำให้ “สาลิกาดง” ต้องการชัยชนะอย่างมากเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา ขณะที่ แอสตัน วิลล่า เพิ่งเสมอ เบรนท์ฟอร์ด 2-2 และยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอในช่วงต้นฤดูกาล
ในมุม วิเคราะห์บอลและเดิมพัน เกมนี้เจ้าบ้านมีแรงกระตุ้นสูง แต่แนวรับของ นิวคาสเซิล ยังเป็นจุดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเมื่อเจอกับแนวรุก วิลล่า ที่มีความเร็วและสามารถสร้างโอกาสจากเกมสวนกลับได้
สำหรับแฟนบอลที่ติดตาม ราคาบอล และ ทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีก ปัจจัยสำคัญคือความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านของ นิวคาสเซิล หากแนวรับลดความผิดพลาดได้ เกมรุกของพวกเขามีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความแตกต่าง
มุมมองเกม: นิวคาสเซิล ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและน่าจะเดินหน้าเปิดเกมรุกเต็มที่ แต่เกมรับต้องรัดกุมกว่าเกมล่าสุด
ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คืนวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 20:00 น.
แมนฯ ยูไนเต็ด ของ ไมเคิล คาร์ริค กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการชัยชนะ หลังเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดเสมอ สเปอร์ส 1-1 และตอนนี้ไม่ชนะมา 5 เกมติดต่อกันในทุกรายการ ขณะที่ ลีดส์ แม้เพิ่งแพ้ อาร์เซน่อล 1-2 แต่ยังรั้งอันดับ 7 และก่อนหน้านี้เคยเปิดบ้านเอาชนะ นิวคาสเซิล 4-1 มาแล้ว
หากมองในมุม วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก เกมนี้ไม่ง่ายสำหรับ “ปีศาจแดง” เพราะ ลีดส์ เล่นใน เอลแลนด์ โร้ด ได้อย่างดุดัน และมีเกมแดนกลางที่เข้าปะทะหนัก ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องการยกระดับความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย
สำหรับสาย เดิมพันฟุตบอล และ ราคาบอล เกมนี้จึงมีความสูสีมากกว่าที่ชื่อชั้นบอกไว้ เพราะฟอร์มปัจจุบันของ แมนฯ ยูไนเต็ด ยังไม่แน่นอน และเจ้าบ้านมีศักยภาพสร้างปัญหาได้ตลอดเกม
มุมมองเกม: แมนฯ ยูไนเต็ด มีคุณภาพผู้เล่นเหนือกว่า แต่ ลีดส์ ในบ้านไม่ใช่งานง่าย เกมนี้มีโอกาสออกสูสีจนถึงช่วงท้าย
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซน่อล
คืนวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 22:30 น.
อาร์เซน่อล เดินหน้าลุ้นรักษาพื้นที่หัวตาราง หลังเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ ลีดส์ 2-1 และรั้งอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีก ขณะที่ ฟอเรสต์ เพิ่งแพ้ คริสตัล พาเลซ 1-3 และยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บบางตำแหน่งก่อนเกมนี้
ในแง่ วิเคราะห์บอลวันนี้ อาร์เซน่อล ดูเหนือกว่าทั้งคุณภาพทีมและฟอร์มการเล่น โดยเฉพาะเกมรุกที่กำลังมีความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม การบุกเยือน ซิตี้ กราวด์ ยังเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทน เพราะ ฟอเรสต์ มีแนวโน้มตั้งรับต่ำและรอจังหวะสวนกลับ
สำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา ทีเด็ดบอล หรือข้อมูลก่อน เดิมพันพรีเมียร์ลีก เกมนี้ อาร์เซน่อล เป็นฝ่ายที่ดูน่าเชียร์กว่า แต่ต้องระวังจังหวะลูกนิ่งและเกมสวนกลับของเจ้าบ้าน
มุมมองเกม: อาร์เซน่อล มีความลงตัวและฟอร์มที่ดีกว่า หากคุมเกมแดนกลางได้ มีโอกาสบุกเก็บสามคะแนนกลับออกมา
นี่คือสามเกมสุดมันส์ประจำสัปดาห์ โดยต้องจับตาว่า นิวคาสเซิล จะล้างตาจากความพ่ายแพ้เกมล่าสุดได้หรือไม่, แมนฯ ยูไนเต็ด จะหยุดช่วงไร้ชัยในการบุกเยือน ลีดส์ ได้แค่ไหน และ อาร์เซน่อล จะรักษาแรงกดดันต่อพื้นที่