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วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก เกมที่ 8 : สาลิกาดงเยือนพาเลซ, เรือบุกวิลล่า, ผีรับมือบอร์นมัธ

Newcastle United
Premier League
Crystal Palace v Newcastle United
Crystal Palace
Aston Villa v Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Manchester United v AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เดินทางเข้าสู่เกมที่ 8 พร้อมโปรแกรมน่าสนใจหลายคู่สำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, สถิติก่อนเกม และข้อมูลประกอบการ เดิมพันฟุตบอล โดยสัปดาห์นี้ต้องจับตา นิวคาสเซิล ที่มีคิวบุกเยือน คริสตัล พาเลซ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่างมีเกมสำคัญเช่นกัน

เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปดู วิเคราะห์บอลวันนี้ 3 คู่เด่นที่ไม่ควรพลาด

แอสตัน วิลล่า พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

คืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 18:30 น.

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเยือน วิลล่า พาร์ค ด้วยสถานะจ่าฝูง หลังผ่าน 7 นัดพวกเขาชนะครบทุกเกม ยิงไปแล้ว 19 ประตู ขณะที่ แอสตัน วิลล่า รั้งอันดับ 12 และเพิ่งบุกชนะ นิวคาสเซิล 1-0 ในเกมล่าสุด ทำให้เจ้าบ้านได้ความมั่นใจก่อนเจองานใหญ่

ในมุม วิเคราะห์บอลและเดิมพัน แมนฯ ซิตี้ เหนือกว่าทั้งฟอร์มและประสิทธิภาพเกมรุก แต่ วิลล่า มีสถิติเล่นงาน “เรือใบสีฟ้า” ได้ดีในช่วงหลัง โดยสองครั้งล่าสุดที่เจอกันในลีกเป็น วิลล่า ที่ชนะทั้งสองเกม จึงไม่ใช่เกมที่ทีมเยือนจะประมาทได้

สำหรับแฟนบอลที่ติดตาม ราคาบอล และ ทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้น่าสนใจตรงที่ แมนฯ ซิตี้ ต้องเจอกับทีมที่เคยสร้างปัญหาให้พวกเขามาแล้ว และรายละเอียดในแดนกลางอาจเป็นจุดตัดสินเกม

มุมมองเกม: แมนฯ ซิตี้ ยังดูครบเครื่องกว่า แต่ วิลล่า มีโอกาสสร้างปัญหา โดยเฉพาะหากสามารถตัดเกมรุกของทีมเยือนและใช้จังหวะสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

คืนวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 21:00 น.

นิวคาสเซิล ต้องการเรียกความมั่นใจกลับมา หลังเกมล่าสุดพ่าย แอสตัน วิลล่า 0-1 ในบ้าน และตอนนี้รั้งอันดับ 11 ของตาราง ขณะที่ผลงานช่วง 5 นัดหลังในลีกมีทั้งชนะและแพ้สลับกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอของ “สาลิกาดง” ในช่วงต้นฤดูกาล

อย่างไรก็ตาม เกมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของ นิวคาสเซิล เพราะ คริสตัล พาเลซ เสียไปแล้ว 17 ประตู ซึ่งมากที่สุดในลีกก่อนเกมที่ 8 และเก็บคลีนชีตได้เพียงนัดเดียว ขณะเดียวกันเจ้าบ้านยังมีโปรแกรมยุโรปในคืนวันพฤหัสบดี ก่อนกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์อีกด้วย

ในแง่ วิเคราะห์บอลวันนี้, ราคาบอล และเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล มีโอกาสใช้คุณภาพเกมรุกเล่นงานแนวรับของ พาเลซ แต่ฟอร์มนอกบ้านของทีมยังเป็นสิ่งที่ต้องระวัง

มุมมองเกม: หาก นิวคาสเซิล เล่นได้ตามศักยภาพและลดความผิดพลาดในเกมรับ “สาลิกาดง” มีลุ้นบุกเก็บสามคะแนนจาก เซลเฮิร์สต์ พาร์ค

JoelintonPlay with FUN, be FUN

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ

คืนวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 21:00 น.

แมนฯ ยูไนเต็ด กลับมาเล่นที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด หลังเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในเกมล่าสุด ทำให้ “ปีศาจแดง” เสมอมา 3 นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก และยังไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องได้ตามที่ต้องการ

เกมนี้อาจดูเหมือนเจ้าบ้านได้เปรียบ แต่ บอร์นมัธ มีเหตุผลให้เชื่อว่าจะสร้างปัญหาได้ เพราะ แมนฯ ยูไนเต็ด ยังเป็นหนึ่งในเพียงสองทีมที่ไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้เลยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่ทีมเยือนมีอาวุธเกมรุกที่พร้อมโจมตีพื้นที่ด้านหลังแนวรับ

สำหรับสาย วิเคราะห์บอลและเดิมพัน เกมนี้จึงต้องระวังการมองจากชื่อชั้นเพียงอย่างเดียว แม้ แมนฯ ยูไนเต็ด จะได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน แต่ บอร์นมัธ มีศักยภาพมากพอที่จะทำให้เกมเปิดและสร้างโอกาสทำประตูได้

มุมมองเกม: แมนฯ ยูไนเต็ด จำเป็นต้องเป็นฝ่ายเดินเกม แต่หากแนวรับยังมีช่องโหว่ เกมนี้มีโอกาสเห็นประตูจากทั้งสองฝั่ง

นี่คือสามเกมสุดมันส์ประจำสัปดาห์ โดยต้องจับตาว่า นิวคาสเซิล จะกลับมาคว้าชัยจากการเยือน พาเลซ ได้หรือไม่, แมนฯ ซิตี้ จะผ่านบททดสอบที่ วิลล่า พาร์ค และรักษาผลงานร้อนแรงต่อไปได้แค่ไหน รวมถึง แมนฯ ยูไนเต็ด จะใช้ความได้เปรียบใน โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด กลับมาเก็บสามคะแนนได้หรือไม่

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