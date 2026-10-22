วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก เกมที่ 8 : สาลิกาดงเยือนพาเลซ, เรือบุกวิลล่า, ผีรับมือบอร์นมัธ

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เดินทางเข้าสู่เกมที่ 8 พร้อมโปรแกรมน่าสนใจหลายคู่สำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, สถิติก่อนเกม และข้อมูลประกอบการ เดิมพันฟุตบอล โดยสัปดาห์นี้ต้องจับตา นิวคาสเซิล ที่มีคิวบุกเยือน คริสตัล พาเลซ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่างมีเกมสำคัญเช่นกัน
เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปดู วิเคราะห์บอลวันนี้ 3 คู่เด่นที่ไม่ควรพลาด
แอสตัน วิลล่า พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
คืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 18:30 น.
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเยือน วิลล่า พาร์ค ด้วยสถานะจ่าฝูง หลังผ่าน 7 นัดพวกเขาชนะครบทุกเกม ยิงไปแล้ว 19 ประตู ขณะที่ แอสตัน วิลล่า รั้งอันดับ 12 และเพิ่งบุกชนะ นิวคาสเซิล 1-0 ในเกมล่าสุด ทำให้เจ้าบ้านได้ความมั่นใจก่อนเจองานใหญ่
ในมุม วิเคราะห์บอลและเดิมพัน แมนฯ ซิตี้ เหนือกว่าทั้งฟอร์มและประสิทธิภาพเกมรุก แต่ วิลล่า มีสถิติเล่นงาน “เรือใบสีฟ้า” ได้ดีในช่วงหลัง โดยสองครั้งล่าสุดที่เจอกันในลีกเป็น วิลล่า ที่ชนะทั้งสองเกม จึงไม่ใช่เกมที่ทีมเยือนจะประมาทได้
สำหรับแฟนบอลที่ติดตาม ราคาบอล และ ทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้น่าสนใจตรงที่ แมนฯ ซิตี้ ต้องเจอกับทีมที่เคยสร้างปัญหาให้พวกเขามาแล้ว และรายละเอียดในแดนกลางอาจเป็นจุดตัดสินเกม
มุมมองเกม: แมนฯ ซิตี้ ยังดูครบเครื่องกว่า แต่ วิลล่า มีโอกาสสร้างปัญหา โดยเฉพาะหากสามารถตัดเกมรุกของทีมเยือนและใช้จังหวะสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
คืนวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 21:00 น.
นิวคาสเซิล ต้องการเรียกความมั่นใจกลับมา หลังเกมล่าสุดพ่าย แอสตัน วิลล่า 0-1 ในบ้าน และตอนนี้รั้งอันดับ 11 ของตาราง ขณะที่ผลงานช่วง 5 นัดหลังในลีกมีทั้งชนะและแพ้สลับกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอของ “สาลิกาดง” ในช่วงต้นฤดูกาล
อย่างไรก็ตาม เกมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของ นิวคาสเซิล เพราะ คริสตัล พาเลซ เสียไปแล้ว 17 ประตู ซึ่งมากที่สุดในลีกก่อนเกมที่ 8 และเก็บคลีนชีตได้เพียงนัดเดียว ขณะเดียวกันเจ้าบ้านยังมีโปรแกรมยุโรปในคืนวันพฤหัสบดี ก่อนกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์อีกด้วย
ในแง่ วิเคราะห์บอลวันนี้, ราคาบอล และเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล มีโอกาสใช้คุณภาพเกมรุกเล่นงานแนวรับของ พาเลซ แต่ฟอร์มนอกบ้านของทีมยังเป็นสิ่งที่ต้องระวัง
มุมมองเกม: หาก นิวคาสเซิล เล่นได้ตามศักยภาพและลดความผิดพลาดในเกมรับ “สาลิกาดง” มีลุ้นบุกเก็บสามคะแนนจาก เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ
คืนวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 21:00 น.
แมนฯ ยูไนเต็ด กลับมาเล่นที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด หลังเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในเกมล่าสุด ทำให้ “ปีศาจแดง” เสมอมา 3 นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก และยังไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องได้ตามที่ต้องการ
เกมนี้อาจดูเหมือนเจ้าบ้านได้เปรียบ แต่ บอร์นมัธ มีเหตุผลให้เชื่อว่าจะสร้างปัญหาได้ เพราะ แมนฯ ยูไนเต็ด ยังเป็นหนึ่งในเพียงสองทีมที่ไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้เลยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่ทีมเยือนมีอาวุธเกมรุกที่พร้อมโจมตีพื้นที่ด้านหลังแนวรับ
สำหรับสาย วิเคราะห์บอลและเดิมพัน เกมนี้จึงต้องระวังการมองจากชื่อชั้นเพียงอย่างเดียว แม้ แมนฯ ยูไนเต็ด จะได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน แต่ บอร์นมัธ มีศักยภาพมากพอที่จะทำให้เกมเปิดและสร้างโอกาสทำประตูได้
มุมมองเกม: แมนฯ ยูไนเต็ด จำเป็นต้องเป็นฝ่ายเดินเกม แต่หากแนวรับยังมีช่องโหว่ เกมนี้มีโอกาสเห็นประตูจากทั้งสองฝั่ง
นี่คือสามเกมสุดมันส์ประจำสัปดาห์ โดยต้องจับตาว่า นิวคาสเซิล จะกลับมาคว้าชัยจากการเยือน พาเลซ ได้หรือไม่, แมนฯ ซิตี้ จะผ่านบททดสอบที่ วิลล่า พาร์ค และรักษาผลงานร้อนแรงต่อไปได้แค่ไหน รวมถึง แมนฯ ยูไนเต็ด จะใช้ความได้เปรียบใน โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด กลับมาเก็บสามคะแนนได้หรือไม่