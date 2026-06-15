Eintracht Trier Overview

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Depay-Pereira

📽️ | Depay scivola e sbaglia il rigore dopo il sabotaggio dell'ex compagno di squadra del Manchester United

Memphis Depay è scivolato e ha sbagliato un rigore nella partita di derby tra Corinthians e Palmeiras nel campionato Paulista A1 di domenica, dopo un atto di sabotaggio da parte del suo ex compagno di squadra al Manchester United Andreas Pereira. Depay ha sprecato l'occasione di aprire le marcature dal dischetto nel primo tempo e il Corinthians ha finito per perdere 1-0, con Jose Manuel Lopez che ha segnato il gol della vittoria per il Palmeiras all'84° minuto.

M. DepayA. Pereira
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Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8Sao Paulo crestSao Paulo187472320325
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9Atletico MG crestAtletico MG187382223-124
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10Corinthians crestCorinthians186661819-124
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11Cruzeiro crestCruzeiro186662428-424
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12Botafogo RJ crestBotafogo RJ176473131022
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