Yannick Carrasco für Ferran Torres? Barcelona denkt offenbar über Tauschgeschäft nach

Barcelona würde sich wohl gerne mit Yannick Carrasco verstärken. Dabei soll nun auch ein Tauschgeschäft Thema sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona denkt im Bemühen, sich die Dienste von Atlético Madrids Offensivspieler Yannick Carrasco zu sichern, wohl auch über ein Tauschgeschäft nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Cadena SER berichtet, wollen die Katalanen Atlético Ferran Torres im Tausch für Carrasco anbieten. Damit will das finanziell gebeutelte Barça das Zahlen einer Ablösesumme für den Belgier vermeiden.

Im Rahmen des Wechsels von Memphis Depay zu Atlético Anfang des Jahres hat sich Barcelona nämlich ein Vorkaufsrecht für Carrasco für diesen Sommer gesichert. Dies besagt, dass die Blaugrana den 29-Jährigen für 18 Millionen Euro ins Camp Nou holen können.

Bei einer Verrechnung mit Torres würde Barcelona für den Deal wohl stattdessen noch Geld erhalten. Allerdings berichtet Cadena SER auch, dass Atlético gar kein Interesse an Torres und damit auch nicht an einem Tauschgeschäft hat.

Zuletzt hatte die Sport ebenfalls von der Idee eines Tausch-Deals berichtet. Dort wurde der aktuell an Milan verliehene Sergiño Dest als Spieler genannt, den Barcelona Atlético anbieten wolle.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Carrasco war Anfang 2020 nach zwei Jahren in China zu Atlético zurückgekehrt, zuvor war er schon von 2015 bis 2018 für die Colchoneros aktiv gewesen.

Der Vertrag des belgischen Nationalspielers in Madrid ist noch bis 2024 gültig. In der laufenden Saison sind Carrasco bislang sieben Tore und vier Vorlagen in 38 Einsätzen gelungen, er ist unter Trainer Diego Simeone meist gesetzt.