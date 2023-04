Atletico Madrid: FC Barcelona will offenbar Sergiño Dest in Tauschdeal für Yannick Carrasco einbinden

Der FC Barcelona will einen Star von Atletico Madrid und probiert offenbar mit einem Tauschdeal den Preis zu drücken.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona möchte im Sommer wohl Yannick Carrasco von Atletico Madrid verpflichten. Laut der spanischen Sport soll ein Tauschdeal einen Wechsel des Belgiers möglich machen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der Tageszeitung wollen die Katalanen Sergiño Dest in einen möglichen Deal mit Atletico einbeziehen. Der US-Amerikaner ist momentan an die AC Milan ausgeliehen und scheint in Barcelona keine Zukunft mehr zu haben.

Der aktuelle Tabellenführer der La Liga hat sich beim Transfer von Memphis Depay in die spanische Hauptstadt eine Kaufoption für Carrasco gesichert, die zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen soll. Da die Katalanen aber weiterhin mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, soll mit einem Dest-Tausch der Preis wohl gedrückt werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dest kommt bei Milan in dieser Saison nicht wirklich zum Zug und kam nur 14 Pflichtspielen zum Einsatz. Der Belgier Carrasco ist bei Atletico hingegen absolute Stammkraft, stand in 35 Partien auf dem Feld, erzielte sechs Tore und legte drei weitere auf.