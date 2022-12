Nach WM-Aus gegen Kroatien: Neymar lässt Zukunft in der Seleção offen

Neymar war nach dem Viertelfinal-Aus gegen Kroatien extrem niedergeschlagen - und ließ seine Zukunft in der Nationalmannschaft offen.

WAS IST PASSIERT? Brasilien unterlag in einem Viertelfinal-Krimi Kroatien im Elfmeterschießen bei der WM 2022. Neymar war die tragische Figur in dieser Partie. Erst schoss er seine Farben in der Verlängerung zur 1:0-Führung, beim Elfmeterschießen musste er dann einfach zusehen, wie seine Kollegen Rodrygo und Marquinhos zwei Elfer vergaben.

Im Anschluss an diese bittere Niederlage, nach der auch einige Tränen flossen, hat Neymar seine Zukunft in der brasilianischen Nationalmannschaft offengelassen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist ein schlechter Moment, darüber zu sprechen", sagte er nach dem 2:4 im Elfmeterschießen am Freitagabend: "Ich bin noch zu aufgewühlt. Jetzt davon zu sprechen, dass es mein Ende war, ist ein bisschen voreilig. Aber ich will auch nichts garantieren."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymar nahm in Katar mit Brasilien an seiner dritten Weltmeisterschaft teil, er wartet weiter auf den wichtigsten Titel im Fußball. Im Viertelfinale gegen Kroatien erzielte Neymar in der Verlängerung die Führung (105.), es war sein 77. Treffer in der Nationalmannschaft - gemeinsam mit Ikone Pele ist er nun Rekordtorschütze der Seleção.

Insgesamt stand der 30-Jährige 124-Mal für die Selecao auf dem Platz, 2010 absolvierte er seinen ersten Einsatz in einem Freundschaftsspiel gegen die USA.

WIE GEHT ES WEITER? Brasiliens Trainer Tite hat seinen Abgang zum Ende des Jahres bestätigt, das Team aus Südamerika bekommt auf jeden Fall einen neuen Trainer. Neymar ist mit 30 noch im besten Fußballer-Alter, wäre bei der nächsten WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko 34. Sollte er weitermachen, wäre dieses Turnier wohl seine letzte Chance, sich mit seinem Team zur weltbesten Nationalmannschaft zu krönen.