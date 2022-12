Brasilien: Tite hört als Trainer nach dem Aus bei der WM gegen Kroatien auf

Tite hält an seinem Plan fest, Ende dieses Jahres als Trainer des Rekordweltmeisters aufzuhören.

WAS IST PASSIERT? Titel hört als Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft auf. Der 61-Jährige bestätigte nach dem Aus im WM-Viertelfinale gegen Kroatien (2:4 n. E.) dass sein Entschluss aus dem Februar, zum Ende des Jahres aufzuhören, weiter Bestand habe.

WAS WURDE GESAGT? Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Tite: "Ich bleibe dabei, das ist das Ende meiner Zeit bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Das habe ich schon vor eineinhalb Jahren gesagt, ich halte mein Wort. Wir sollten kein Drama daraus machen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Tites Vertrag läuft am 31. Dezember aus. In den sechs Jahren seiner Amtszeit gewann Brasilien einmal die Copa América. Der ersehnte Triumph bei einer Weltmeisterschaft gelang Tite und seinen Schützlingen indes nicht.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: 2016 übernahm er als Nationaltrainer die Nachfolge von Dunga und schaffte bei der Selecao nach Flavio Costa (1944 bis 1955) die zweitlängste Amtszeit. In seinen 81 Begegnungen als Trainer der Selecao fuhr Tite einen Punkteschnitt von 2,42 ein. Brasilien gewann unter seiner Regie 61 Spiele, holte 13 Unentschieden und verlor sieben Partien.