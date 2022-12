WM 2022: Tite erklärt, warum Neymar gegen Kroatien erst den fünften Elfer für Brasilien schießen sollte

Brasilien schied gegen Kroatien im Elfmeterschießen an, und der vermeintlich beste Schütze kam nicht zum Zug. Trainer Tite erklärt das Warum.

WAS IST PASSIERT? Brasilien schied im Viertelfinale der WM 2022 in Katar im Elfmeterschießen gegen Kroatien aus. Mit 4:2 setzten sich die Kroaten vom Punkt durch, Rodrygo und Marquinhos vergaben auf Seiten der Selecao.

Daraufhin stellte sich vielen Journalisten und Fans die Frage: Warum durfte Superstar Neymar nicht früher beim Elfmeterschießen ran? Er war als fünfter Schütze seines Team eingeplant - eine Fehlentscheidung?

WAS WURDE GESAGT? Trainer Tite - oder besser gesagt Ex-Trainer, da er nach dem WM-Aus seinen Rücktritt zum Ende des Jahres nochmal bekräftigte - sagte dazu auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel: "Neymar hätte den fünften und wichtigsten Elfmeter geschossen. Der Spieler mit den größten Fähigkeiten und der nötigen mentalen Stärke sollte den finalen Elfer schießen, da der Druck dort viel größer ist."

DIE REAKTIONEN: Neymar selbst hat sich zum Spiel oder den Aussagen von Tite noch nicht geäußert. Im Blickpunkt stand der brasilianische Superstar aber natürlich trotzdem. Die wohl rührendste Reaktion des Abends: ein Bild von Ivan Perisics Sohn Leo, der nach Abpfiff zu Neymar rannte und diesen tröstete.

WIE GEHT ES WEITER? Tite wird nicht weiter Trainer der Selecao sein, das ist klar. Und mit erst 30 Jahren dürfte es nicht Neymars letztes großes Turnier mit den Brasilianern gewesen sein. 2026 steigt die WM in den USA, Kanada und Mexiko - also deutlich näher an Neymars Heimat Brasilien als das Turnier in Katar.

Das Teilnehmerfeld wird dabei von 32 auf 48 Mannschaften aufgestockt, sodass Brasilien mit großer Wahrscheinlichkeit dabei sein dürfte. Es ist die womöglich letzte Chance für Neymar, seinen Traum vom WM-Titel zu erfüllen.