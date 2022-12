Brasilien vs. Kroatien: Das WM-Viertelfinale heute im LIVE-TICKER

Bei der WM in Katar treffen heute Brasilien und Kroatien im Viertelfinale aufeinander. GOAL begleitet das Spiel am Freitag im LIVE-TICKER.

Bei der WM 2022 in Katar finden am heutigen Freitag, 9. Dezember, nach zwei Ruhetagen die beiden ersten Viertelfinalspiele statt. Zum Auftakt trifft Titelfavorit Brasilien auf Kroatien. Spielbeginn im Education-City-Stadion in Al-Rayyan ist um 16 Uhr.

Brasilien geht als Favorit in das Spiel. Im Achtelfinale setzte sich die Seleção nach einer überragenden ersten Halbzeit klar mit 4:1 gegen Südkorea durch. Kroatien hatte gegen Deutschland-Schreck Japan viel mehr Mühe und machte erst im Elfmeterschießen den Viertelfinaleinzug perfekt.

Brasilien gegen Kroatien heute im LIVE-TICKER: Die WM 2022 im Überblick

Begegnung Brasilien - Kroatien Spielstand 0:0 Tore - Aufstellung Brasilien Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior Aufstellung Kroatien Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - Pasalic

WM 2022, Viertelfinale: Brasilien vs. Kroatien heute im LIVE-TICKER

19. | Das zeigt auch der Blick auf den Ballbesitz. "Nur" 60 Prozent für die Selecao. Verglichen mit früheren Auftritten bei diesem Turnier relativ wenig!

17. | Dazu kommt: Die einzig nennenswerte Offensivszene steht bislang auf dem Konto der Kroaten. Guter Auftritt der Europäer bislang.

15. | Zeit für ein kurze Fazit nach der ersten Viertelstunde. Brasilien tut sich schwer, der Zauber aus der Achtelfinal-Partie ist (noch) nicht wiederzufinden. Kroatien erweist sich bislang als harter Brocken, steht kompakt. Das dürfte ein spannendes Spiel werden.

14. | Schnelle Antwort: Nein. Richarlison fängt die halbhohe Hereingabe mühelos ab.

14. | Die erste Ecke des Spiels! Modric legt sich das Spielgerät zurecht - wird es jetzt gefährlich?

12. | Gefährlicher wird's auf der Gegenseite. Juranovic kommt über links und legt auf Perisic ab. Der flankt in die Mitte, Kramaric verpasst den Ball im Fünfer nur knapp.

10. | Der Ruhepuls der südamerikanischen Fans dürfte zum ersten Mal leicht nach oben geschnellt sein. Richarlison kommt über halblinks, gibt den Ball an Vinicius Junior, der zur Strafraumkante zieht. Er überlegt zu schießen, legt am Ende quer... und Kroatiens Sosa lässt den Angriff verpuffen. Da wäre mehr drin gewesen.

9. | Kroatien versucht in der Anfangsphase, den Brasilianern bewusst den Ball zu nehmen. Keine schlechte Idee nach den jüngsten Auftritten der Selecao. Die Gefahr dabei: Viel Ballbesitz mit mehreren Spielern in der gegnerischen Hälfte - das schreit nach temporeichen Gegenstößen der Brasilianer. Mal sehen, wie lange diese Taktik aufgeht.

8. | Perisic ist Ziel einer Flanke von rechts, allerdings arbeitet er gegen Eder Militao zu stark mit den Armen. Offensivfoul.

7. | Kroatien zu Beginn mit viel Ballbesitz, sie lassen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen gehen. Brasilien scheint da erstmal nichts gegen zu haben.

5. | Und da melden sich die Brasilianer im Spiel an! Marquinhos findet mit einem langen Schlag Vinicius Junior auf dem linken Flügel, der mit einem Flankenversuch erstmal seinen Gegenspieler außer Gefecht setzt. Der zweite Versuch segelt Richtung zweitem Pfosten, Livakovic pflückt den Ball aber mühelos runter.

3. | Das Pressing zahlt sich aus. Zumindest ein bisschen. Kovacic holt einen Freistoß zwischen Strafraum des Gegners und Mittelkreis raus, aber Modric findet keinen Abnehmer für den ruhenden Ball.

2. | Kroatien von Beginn an mit viel Druck. Brasiliens Innenverteidiger stehen unter Druck, werden früh angelaufen. Achtung, Phrasenschwein: Ob die Kroaten dass über die kompletten 90 Minuten durchhalten?

1.| Anpfiff, der Ball rollt.

Vor Beginn | Die Hymnen laufen, die Spieler sind auf dem Platz. Gleich geht es los!

Vor Beginn | Das Spiel findet im Education City Stadium in Al-Rayyan statt, bis zu 45.000 Zuschauer haben hier Platz. Schiedsrichter der Partie ist Michael Oliver aus England. Der 37-Jährige leitet sein drittes Spiel bei der Wüsten-WM.

Vor Beginn | Brasilien verzauberte bislang mit tollem Fußball, Kroatien zeigte eher spielerischen Durchschnitt im Turnierverlauf. Ein Selbstläufer für die Selecao? Eher nicht. Kroatien verdient durchaus den Titel einer Turniermannschaft, von den vergangenen neun K.O.-Spielen bei Weltmeisterschaften haben die Kroaten sieben gewonnen. Und immer mindestens ein Tor erzielt.

Vor Beginn | Die Aufstellungen beider Teams sind eingetroffen. Brasilien bleibt seiner Formation aus der vorherigen Partie treu, während Trainer Zlatko Dalic bei den Kroaten zwei Änderungen vornimmt. Pasalic statt Petkovic in der Offensive, Sosa ersetzt Barisic in der Defensive.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der WM 2022 in Katar zur Viertelfinalbegegnung zwischen Brasilien und Kroatien.

Brasilien gegen Kroatien heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen bei der WM 2022

<p><strong>Kroatien:</strong> Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - Pasalic</p>

<p><strong>Brasilien:</strong> Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior</p>

Brasilien gegen Kroatien heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Superstar Luka Modric hält im WM-Viertelfinale gegen Topfavorit Brasilien eine kroatische Überraschung für möglich. "Wir haben schon Großartiges geleistet. Aber damit dürfen wir nicht zufrieden sein, wir wollen noch mehr", sagte der 37-Jährige vor dem Duell am Freitag (16 Uhr): "Wir wollen gegen Brasilien unser bestes Spiel zeigen. Ich glaube daran, dass große Dinge möglich sind."

Ob er unmittelbar nach der Weltmeisterschaft bereits aus der Nationalmannschaft zurücktritt, ließ der Mittelfeldspieler erneut offen. "Ich bin 100 Prozent auf das Turnier fokussiert. Danach ist genug Zeit, sich Gedanken zu machen", sagte Modric.

Die WM hatte er bereits im Vorfeld zu seinem letzten großen Turnier ausgerufen. Spekuliert wird, dass er das Final Four der Nations League im Juni 2023 als Abschiedsbühne nutzt.

Doch erstmal wartet im Viertelfinale mit der Seleção "ein großartiger, ein starker Gegner", schwärmte Trainer Zlatko Dalic: "Sie strahlen von jeder Position Gefahr aus, spielen sehr vielseitig." Deshalb wäre ein Weiterkommen unter die besten Vier aus seiner Sicht schon "spektakulär".

Anders als von der Spielweise ist er von den Torjubel-Tänzchen der Südamerikaner nicht sonderlich angetan. "Ob das respektvoll ist oder nicht, will ich nicht beurteilen. Ich würde nicht wollen, dass meine Spieler so feiern", betonte der 56-Jährige: "Aber wenn sie tanzen wollen, sollen sie tanzen. Sie zeigen ihren Charakter und ihre Tradition - das ist ihr Recht."

