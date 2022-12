WM 2022 Finale: Wo und wann findet das Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar statt?

Das Finale der WM 2022 in Katar rückt immer näher. Wo und wann findet das Endspiel der Weltmeisterschaft statt?

Die Gruppenphase und die Achtelfinal-Partien gehören bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar der Vergangenheit an, in wenigen Tagen steht das große Finale bevor. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase ausschied, haben viele Favoriten noch die Chance auf den Gewinn des Turniers. Welche Nationen dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen? Und wo und wann findet das Endspiel der WM 2022 überhaupt statt? GOAL hat für Euch recherchiert.

Groß war die Enttäuschung der deutschen Nationalmannschaft nach dem Aus in der Gruppenphase. Selbst der 4:2-Erfolg am dritten Spieltag der Vorrunde über Costa Rica half nicht mehr, das Achtelfinale doch noch zu erreichen, da Spanien parallel mit 1:2 den Japanern unterlag. Die ersten Konsequenzen wurden gezogen, Oliver Bierhoff wird nicht mehr länger als Teammanager der DFB-Auswahl fungieren.

Anders als Deutschland setzten sich auch einige Favoriten in ihren Gruppen und dem folgenden Achtelfinale durch. Brasilien wusste beim 4:1-Erfolg über Südkorea zu überzeugen, Argentinien behielt mit 2:1 gegen Australien die Oberhand und England ließ dem Senegal (3:0) keine Chance. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bekommt es im Viertelfinale nun mit Titelverteidiger Frankreich zu tun, während sich unter anderem auch Brasilien und Kroatien gegenüberstehen.

Das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird in wenigen Tagen ausgetragen. Wo und wann findet das Endspiel statt?

Wettbewerb: FIFA-Weltmeisterschaft 2022 Austragungsort: Katar Zeitraum: 20. November 2022 bis 18. Dezember 2022 Titelverteidiger: Frankreich

WM 2022 Finale: Wann wird das Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen?

Das große Finale der wohl umstrittensten WM der Geschichte wird am Sonntag, 18. Dezember 2022, ausgetragen. Anstoß ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

Zuvor stehen allerdings noch Viertel- und Halbfinale an. Die Viertelfinals werden am 9. und 10. Dezember, die Halbfinal-Partien am 13. und 14. Dezember ausgespielt.

WM 2022 Finale: Wo findet das Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar statt? Infos zum Stadion

Austragungsort des Endspiels ist das Lusail Iconic Stadium, rund 15 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha.

Die Arena hat laut offiziellen FIFA-Angaben 88.966 Plätze und weist damit die größte Kapazität aller WM-Stadien auf.

WM 2022 Finale: Welche Teams können noch in das Endspiel in Katar einziehen? Übersicht zu den Viertelfinal-Paarungen

Acht Teams können sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn des WM-Endspiels machen. Welche Nationen das Viertelfinale erreicht haben, wie die Paarungen in der Runde der letzten Acht aussehen und wann die Begegnungen stattfinden, zeigt die Tabelle.

WM 2022 Finale: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - Übertragung des Endspiels der Weltmeisterschaft in Katar

Das Finale live erleben könnt Ihr am 18. Dezember im Free-TV bei der ARD sowie im LIVE-STREAM unter sportschau.de oder in der ARD-Mediathek-App. Darüber hinaus zeigt MagentaTV die Partie ebenfalls, auch das Spiel um Platz drei läuft beim kostenpflichtigen Streamingdienst der Telekom und ist eine von 16 Paarungen, die der Anbieter exklusiv überträgt.

Highlights zur Partie findet Ihr bei MagentaTV und DAZN sowie auf den Internetseiten von ZDF und ARD. Einen verlässlichen LIVE-TICKER stellt Euch wie gewohnt GOAL zur Verfügung.

