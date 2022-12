Bei der WM 2022 steht das Finale an. Wo läuft das Endspiel im Free-TV und LIVE-STREAM - bei der ARD oder im ZDF?

Die Weltmeisterschaft 2022 geht zu Ende, das Finale bildet den Abschluss des Turniers. Ausgetragen wird das Endspiel am Sonntag, 18. Dezember 2022, um 16 Uhr deutscher Zeit im Lusail Iconic Stadium. Aber wo läuft das Spiel eigentlich, bei der ARD oder im ZDF? Wann startet die Übertragung und wo gibt es einen LIVE-STREAM? GOAL klärt auf.

Nahezu alle Partien bei der Weltmeisterschaft in Katar wurden mittlerweile absolviert. Mit Frankreich und Argentinien erreichten zwei Nationen, die schon vor dem Turnier als Favoriten gehandelt wurden, auch das Halbfinale. Dazu gesellen sich Kroatien, das zum zweiten Mal in Folge die Runde der letzten Vier erreichte, und Außenseiter Marokko. Welches Team setzt sich am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium die Krone auf? Schon bald wissen wir mehr.

"Sie haben die beste Defensive des Turniers. Bislang hat keiner eine Lösung gegen sie gefunden. Ich hoffe, wir finden eine", so Frankreich-Coach Didier Deschamps vor dem Halbfinale gegen Marokko über den kommenden Gegner. Bislang kassierten die "Löwen vom Atlas" lediglich ein Gegentor im kompletten Turnierverlauf und schlugen unter anderem Belgien (2:0) und Portugal (1:0) zu Null. Im anderen Halbfinale treffen Argentinien und Kroatien aufeinander, für Superstar Lionel Messi könnte dies die letzte Chance auf den Gewinn des WM-Pokals sein.

Das WM-Finale steht vor der Tür und wird am Sonntag, 18. Dezember 2022, ab 16 Uhr ausgetragen. Wo läuft das Endspiel -bei der ARD oder im ZDF?

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? Stadion, Datum, Anstoß - Infos zum Endspiel

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Finale

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 18. Dezember 2022, 16 Uhr dt. Zeit

Austragungsort: Lusail Iconic Stadium

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? Infos zur LIVE-Übertragung im Free-TV

Das große Finale wird selbstverständlich im Free-TV übertragen. Um 15 Uhr startet die Übertragung der ARD im Fernsehen und LIVE-STREAM, auch die Siegerehrung im Anschluss wird dort zu sehen sein.

Den kostenfreien LIVE-STREAM findet Ihr unter sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek-App, dieser ist ebenfalls ab 15 Uhr abrufbar.

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? ARD überträgt im TV und LIVE STREAM

Moderatorin Jessy Wellmer führt durch die Vorberichterstattung und bespricht gemeinsam mit Sami Khedira, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger die Partie. Kommentiert wird das Spiel indes von Tom Bartels.

Im ZDF wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko ist das letzte Spiel des Turniers, das dort zu sehen ist. Für das Spiel um Platz drei ist hingegen sogar ein Abo bei MagentaTV notwendig, der Streamingdienst der Telekom überträgt exklusiv.

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? Auch MagentaTV überträgt Endspiel im LIVE-STREAM

Bei MagentaTV könnt Ihr natürlich auch das WM-Finale sehen, der Anbieter hält als einziger Übertragungspartner Rechte an allen 64 Spielen.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt’s auf der Website.

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? Highlights und LIVE-TICKER zum Endspiel

Highlights des Finals findet Ihr nach Abpfiff beim Streamingdienst DAZN sowie bei MagentaTV, der ARD und beim ZDF. Checkt dafür die entsprechenden Apps oder Internetseiten ab.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER stellt Euch GOAL zur Verfügung. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über das Geschehen auf dem Platz informiert und verpasst keine spielentscheidenden Szenen.

ARD oder ZDF? Wo läuft das Finale der WM 2022? Die Übersicht zur Live-Übertragung