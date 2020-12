Wer zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Champions League

Zum Abschluss der Gruppenphase muss Borussia Dortmund zu Zenit St. Petersburg. Goal verrät Euch, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Durch ein 1:1 gegen hat in der vergangenen Woche bereits den Einzug ins Achtelfinale der perfekt gemacht. Doch auch der letzte Spieltag der Gruppenphase verspricht aus BVB-Sicht eine Menge Spannung: Gegen Zenit St. Petersburg geht es um den Gruppensieg. Anstoß ist um 18.55 Uhr .

Borussia Dortmund musste nach dem Unentschieden in der Champions League zuletzt harsche Kritik von TV-Experte Dietmar Hamann über sich ergehen lassen. Gleich am Samstag folgte in der mit dem 1:1 gegen jedoch der nächste Punktverlust - diesmal in der Bundesliga. Findet der BVB in wieder in die Spur?

Wer zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund Datum Dienstag, 08. Dezember | 18.55 Uhr Ort Gazprom-Arena, Sankt Petersburg

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

An jedem Spieltag in der Champions League stellen sich die BVB-Fans die gleiche Frage: Wo kann ich die Begegnung meines Lieblingsvereins sehen? Denn mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN sind in dieser Saison gleich zwei Sender im Rennen.

DAZN zeigt / überträgt Zenit gegen den BVB im LIVE-STREAM

Am Dienstagabend seid Ihr auf DAZN angewiesen, um die kompletten 90 Minuten live erleben zu können. Bis auf zwei Ausnahmen - das sind gegen und gegen den FC Bayern - zeigt der Streamingdienst an diesem Spieltag alle Duelle im LIVE-STREAM.

DAZN geht bereits wenige Minuten vor dem Anstoß auf Sendung. Um die Vorberichte nicht zu verpassen, solltet Ihr deshalb schon früher einschalten. Als Moderator ist am Dienstag Alex Schlüter im Einsatz, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch führen Euch anschließend am Mikrofon durch den Abend.

Um das Aufeinandertreffen zwischen Zenit und dem BVB empfangen zu können, müsst Ihr Euch zunächst bei DAZN registrieren. Mit dem Probemonat, den alle Neukunden erhalten, könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes allerdings vier Wochen kostenlos testen.

Hat Euch gefallen, was Ihr gesehen habt, könnt Ihr Euer DAZN-Abo anschließend verlängern: Dann kostet der Streamingdienst entweder 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro . Hier findet Ihr eine Übersicht über die verfügbaren Zahlungsmethoden.

Zum LIVE-STREAM von Zenit gegen den BVB gelangt Ihr entweder über die offizielle Webseite von DAZN oder Ihr ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht.

Wer zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Indem es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst handelt, wird Zenit gegen den BVB nur im LIVE-STREAM übertragen. In wenigen Schritten bringt Ihr die Übertragung aber auch auf Eurem Fernseher zum Laufen. Dafür braucht Ihr ebenfalls nur die DAZN-App , die für alle gängigen Smart-TVs verfügbar ist.

Habt Ihr die Anwendung auf Eurem Fernseher installiert, könnt Ihr Euch über die Fernbedienung mit Euren Anmeldedaten einloggen und anschließend den LIVE-STREAM Eurer Wahl aufrufen. Das gelieferte Bild und der Kommentar sind auf allen Übertragungswegen identisch.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Für alle, die am Dienstag nicht die Möglichkeit haben, das Zenit gegen den BVB live zu sehen, gibt es auf DAZN außerdem die Option, sich die komplette Begegnung im Re-Live anzusehen. Das ist aber längst nicht alles: Bereits seit Jahren gehören auch die Highlight-Clips zum Angebot von DAZN .

Diese sind besonders praktisch, wenn Ihr Euch die besten Szenen am nächsten Morgen am Frühstückstisch anschauen möchtet. Oder auch erst am nächsten Abend zur Einstimmung auf die anderen Spiele. Die Highlights stehen Euch bereits wenige Minuten nach Ende der Übertragung zur Verfügung.

Ihr seid Euch noch unsicher, ob sich die Abogebühren für Euch lohnen? Neben der Champions League hat DAZN auch alle Spiele der sowie die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im Programm. Doch damit nicht genug: Die , und die seht Ihr ebenfalls nur auf DAZN.

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen in der Champions League

Welche elf Spieler schickt BVB-Trainer Lucien Favre gegen Zenit ins Rennen? Das erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Anstoß an dieser Stelle!

Zenit St. Petersburg gegen BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne DAZN-Abonnement über die Ereignisse in der Gazprom-Arena auf dem Laufenden. Geht dafür einfach auf unsere Webseite oder ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter, die es sowohl im Google Play-Store als auch im App-Store zum Download gibt.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. Sobald der Pfiff des Schiedsrichters ertönt ist, beschreiben wir Euch alle wichtigen Situationen und schicken Euch eine Push-Benachrichtigung auf Euer Mobilgerät, sobald ein Tor gefallen ist.

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Übertragung auf einen Blick